Türkiye’de kripto para düzenlemelerinin çok kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Milliyet’te yer alan habere göre kripto varlık düzenlemesiyle birlikte kripto para kazançları vergilendirilecek ve güven vermeyen kripto para platformlarına sermaye şartı getirilecek.

Düzenleme aynı zamanda siber saldırılar, teknik arızalar ve ödeme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmemesi gibi müşteri mağduriyeti yaratan durumlardan kripto para platformlarını sorumlu tutacak. Bu kapsamda kripto para platformları, kamuya belirli oranda harç ödemesi yapacak.

Kripto Paralar SPK’nın Yetki Alanında Olacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ve kripto para platformları arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde kripto paraların alım satımına ilişkin düzenleme çalışması, 22 Ocak’ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda masaya yatırıldı.

Önümüzdeki günlerde TCMB’ye getirilmesi beklenen kripto para düzenlemesiyle aynı zamanda kripto para kazançlarının vergilendirileceği de iddia ediliyor.

Kripto para birimlerinin “Dağıtık defter teknolojisi veya benzeri teknolojiler kullanılarak oluşturulan, dijital ağlar üzerinden dağıtılan ve değer veya hak ifade eden gayrimaddi varlıklar” olarak tanımlandığı düzenlemeyle birlikte kripto para platformlarına asgari sermaye şartı getirilecek ve aynı zamanda kripto para şirketleri SPK’nın denetimine tabi olacak.

Kripto varlık düzenlemeleriyle aynı zamanda kripto paraların kara para aklama için kullanımının önlenmesi ve sektörde faaliyet gösteren zayıf platformların, asgari sermaye şartı getirilerek elenmesi amaçlanıyor. Ayrıca kripto para danışmanlığı yapan kişiler için de yetki SPK’da olacak.

Son olarak kripto para düzenlemelerine uygun bir şekilde faaliyet göstermeyen platformlar tazminat cezasına çarptırılacak. Kripto para platformlarının reklam ve tanıtım faaliyetleri de düzenleme kapsamında yer alacak ve sektöre giriş yapmak isteyen tüm kuruluşların SPK’dan izin alması gerekecek.

Kripto Paralar için Fotoğraf Düzenlemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kripto para platformlarının üyelerinin kimlik ve fotoğraf verilerine ilişkin önemli bir karara imza attı. KVKK, kripto para platformlarının üyelerinin kimlik ve fotoğraf bilgilerinin işlenmesinin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olduğuna hükmetti.

Bir borsa, platformdaki üyelik seviyesini arttırmak isteyen bir kullanıcıdan kinliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafını göndermesini istedi. Bu talebin aşırı ve ölçüsüz olduğunu düşünen kullanıcı, KVKK’ya başvurdu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleme yapılmasını ve işlenen bilgilerinin silinmesi talep etti.

KVKK ise bu talebe yanıt olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında borsaların böyle bir yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti ve kripto para platformlarının bu verileri işlemesinin uygun olduğuna hükmetti.

KVKK, söz konusu verilerin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini bildirdi.