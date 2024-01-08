Kripto para yatırım fonları 2023 yılında %129 oranında büyüyerek 51 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentiler de etkili oldu.

2023 yılında kripto para yatırım ürünlerine 2,25 miyar dolarlık sermaye girişi yaşandı. CoinShares tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre 2023 yılı, 2017 yılından bu yana en büyük girişin yaşandığı üçüncü yıl olarak kayıtlara geçti. İlk sırada 10,7 milyar dolarlık sermaye girişiyle 2021 yılı, ikinci sırada ise 6,6 milyar dolarlık girişle 2020 yılı yer alıyor.

2023 yılındaki sermaye girişleri, 2022 yılındaki sermaye girişlerini 2,7’ye katladı. Dolayısıyla kripto para yatırım fonları da kâbus gibi geçen 2022 yılının ardından 2023 yılında önemli ölçüde toparlandı.

Kripto para yatırım fonlarının 2023 yılındaki bu büyümesinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto paralara yönelik tutumunu yumuşatması etkili oldu.

SEC özellikle Ripple Labs ve Grasycale davalarında elde ettiği olumsuz sonuçların ardından kripto paralara yönelik daha ılımlı bir bakış açısı benimsemeye başladı. Bununla birlikte 2023 yılındaki büyümede BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması ve spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentilerin artması da etkili oldu.

Kripto para yatırım fonlarının yönetimleri altındaki toplam varlıklar, 2023 yılı boyunca %129 oranında değer kazanarak 51 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin Bir Rekor Daha Kırdı

CoinShares raporu, 2023 yılında kripto para yatırım fonlarına yönelik toplam girişlerin %87’lik önemli bir kısmını Bitcoin’in oluşturduğunu belirledi. 2023 yılındaki toplam sermaye girişinin %87’lik kısmına denk gelen 1,9 milyar dolarlık bu sermaye girişi, yatırımcıların Bitcoin’e olan güveninin yeniden arttığına işaret ediyor.

Bu süreçte Ethereum’a yönelik fon girişleri de 78 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte Solana, yatırımcıların Ethereum’a yönelik tereddütlerinden yola çıkarak 2023 yılında 167 milyar dolarlık giriş yaşandı. Aynı süreçte XRP ve ADA fonları ise sırasıyla 18 ve 14 milyon dolarlık sermaye girişleri yaşadı. Polkadot ve Litecoin’de ise sırasıyla 6 ve 3 milyon dolarlık sermaye girişleri gerçekleşti.

Kripto para fonlarına yönelik en büyük girişler, 792 milyon dolarla ABD’de gerçekleşti.