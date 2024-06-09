İçindekiler

%51 Saldırısı (%51 Attack)

Bir blokzincir ağının madencilik düğümlerinin %51’ini ele geçirerek yapılan kötü niyetli saldırıya verilen ad.

ASIC Madenciliği (ASIC Mining)

Belirli bir dijital para birimini madencilik yapmak için tasarlanmış Özel Uygulama Entegre Devresi (ASIC) adı verilen bir cihaz.

Adres (Adress)

Kripto para işlemlerinin gönderilebileceği sanal bir konumu sağlayan alfasayısal bir kimlik. Tek kullanımlık olması amaçlanmıştır ve yalnızca işlemin varış noktasını belirtir, kaynağını değil.

Airdrop

Belirli bir kripto para biriminin benimsenmesini teşvik etmek veya görünürlüğünü artırmak amacıyla hedeflenen bir gruba ücretsiz olarak dağıtılması.

Algoritmik Bağ (Algorithmic Peg)

Bir stabilcoin’in bir fiat para birimiyle eşdeğerliğini koruma yöntemi.

Tüm Zamanların En Yüksek Değeri (ATH)

Bir kripto para biriminin şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyatı ifade eder, genellikle ATH olarak kısaltılır. Ayrıca ATL’ye bakın.

Tüm Zamanların En Düşük Değeri (ATL)

Bir kripto para biriminin şimdiye kadar ulaştığı en düşük fiyatı ifade eder, genellikle ATL olarak kısaltılır. Ayrıca ATH’ye bakın.

Altcoin

Bitcoin’den sonra gelen kripto para birimlerini ifade eden yaygın olarak kullanılan terim; kelimenin tam anlamıyla alternatif paralar, yani Bitcoin’den farklı çalışacak şekilde tasarlanmış paralar.

Kara Para Aklama Karşıtı (AML)

Suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasalar ve en iyi uygulamalar.

Özel Uygulama Entegre Devresi (ASIC)

Belirli bir işlevi yerine getirmek için uyarlanmış bir bilgisayar çipi türü, Bitcoin durumunda, ASIC çipleri yalnızca madencilik süreci için uyarlanmıştır.

Arbitraj (Arbitrage)

Farklı kaynaklar arasında bir varlık veya piyasa için fiyat verimsizliklerinden yararlanarak kar elde etmeyi amaçlayan bir ticaret veya bahis tekniği. Örneğin, bir kripto para birimini A borsasında satın alıp, daha yüksek fiyatla B borsasında anında satmak.

Satış Fiyatı

Bir satıcının bir kripto para birimi için kabul etmeye istekli olduğu en düşük fiyat; Teklif Fiyatı’nın zıttı. Satış Fiyatı ile Teklif Fiyatı arasındaki fark “Spread” olarak bilinir.

Astroturfing

Kişisel çıkarları açıklamadan bir ürün veya hizmeti (örneğin bir ICO) abartma pratiği. Geçmişte ünlü isimler Steven Seagal ve Floyd Mayweather, ICO’ları astroturfing yaptıkları için SEC tarafından para cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca İlk Para Teklifi (ICO) bakın.

Atomik Takas (Atomic Swap)

Merkezi bir borsa veya aracıya ihtiyaç duymadan farklı blokzincirler arasında kripto para birimlerinin değişimi.

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM)

Varlık fiyatlarını belirlemek için alıcılar ve satıcılar arasındaki geleneksel yöntem yerine bir algoritmaya dayanan bir yöntem.

BTC

Bitcoin için ticaret kısaltması. Tüm işlem gören kripto para birimlerinin, ticaret ekranında veya fiyat takip cihazında görüntülenmesini daha uygun hale getirmek için üç harfli fiyat kodları vardır.

BTFD

“Buy the fucking dip” (düşüşü satın al) için kısaltma, Bitcoin savunucuları tarafından fiyat düşüşünün geçici olduğunu ve uzun vadeli değer artışı beklentisiyle yatırımlarını artırmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade eder.

Çanta

Büyük miktarda kripto para birimini ifade eden veya genel olarak bir portföyü ifade eden argo terim. Örneğin, “hangi çantalara sahipsin?” şu anda hangi kripto para birimlerine sahipsin?’ anlamına gelir. Çanta terimi İngilizce’de “bag” olarak bilinir.

Ayı Piyasası

Bir varlık piyasasında uzun süreli olumsuz hissiyat ve düşen fiyatlar için kullanılan terim. Örneğin kripto para piyasası 2018 yılının Mart ayından 2019 yılına kadar BTC ayı piyasası yaşadı. Ayrıca hisseyi tanımlamak için sıfat olarak kullanılabilir.

Ayı Tuzağı (Bull Trap)

Fiyatın uzun vadeli bir düşüş (ayı) trendine gireceği izlenimini veren piyasa davranışına verilen ad, ancak aslında bu sadece kısa vadeli bir düzeltmedir ve geri dönüş değil.

Alış Fiyatı

Bir alıcının bir kripto para birimi için ödemeye istekli olduğu en yüksek fiyat; Satış Fiyatı’nın zıttı. Teklif Fiyatı ile Satış Fiyatı arasındaki fark “Spread” olarak bilinir.

Bit

Bir Bitcoin’in 1.000.000’de biri olan kesirli birim. Örneğin, 0.000001

Bitcoin

Blokzincir adlı yenilikçi bir teknoloji kullanan bir parasal sistem. Bitcoin ayrıca Bitcoin blokzinciri tarafından desteklenen kripto para birimi birimini (küçük ‘b’ ile) ifade eder.

Bitcoin’in blokzinciri, merkezi bir otorite olmadan dağıtılmış bir ağ tarafından korunur. Kullanıcı bakiyelerinin doğruluğunu (çifte harcama sorunu) sağlamak için Proof of Work (PoW) adı verilen bir süreci kullanır. PoW destekli ağlarda düğümler, madenciler olarak adlandırılır. Madenciler, yeni BTC’ler üretmek ve işlemleri doğrulamak için bilgi işlem gücünü taahhüt etmeye teşvik eder.

Bitcoin, 2008 yılının Ekim ayında Satoshi Nakamoto takma adlı bir kişi tarafından yayımlandı, yaratıcısının gerçek kimliği bilinmemektedir.

Bitcoin ABC

2018’de Bitcoin Cash’in Bitcoin SV’yi de yaratacak şekilde çatallandığında yeni adı. Bitcoin Cash, Bitcoin’in bir çatalıdır (spin-off). ABC, ayarlanabilir blok boyutunu ifade eder ve çatalın merkezinde blok boyutunu nasıl ele alacağı yer alır.

Bitcoin ATM

Kredi/debit kart kullanarak Bitcoin satın alabileceğiniz bir ATM (Otomatik Vezne Makinesi). Fonlar bir hesaba gönderilebilir veya bir QR kod olarak dağıtılabilir (kağıt cüzdan). Bazı Bitcoin ATM’leri bir Bitcoin özel adresini, QR kod olarak, tarayarak fiat para birimlerine dönüştürüp çekmenize olanak sağlar.

Bitcoin Cash

Bitcoin’in 2017’de blok boyutunu artırma konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu oluşturulan en önemli çatallarından biri. Bitcoin Cash, 2018’in sonlarında Bitcoin SV’yi oluşturacak şekilde tekrar çatallandı.

Bitcoin Hakimiyeti (Bitcoin Dominance)

Bitcoin’in piyasa değerinin, tüm kripto paraların toplam piyasa değerlerine bölünmesiyle hesaplanan orandır.

Bitcoin Maksimalizmi (Bitcoin Maximalism)

Bitcoin’in gerçek değeri olan tek kripto para birimi olduğuna ve daha fazla gelişimle, alternatiflere ihtiyaç duymadan dijital para birimi olarak tüm gerekli işlevleri sağlayacağına yönelik bir inanç.

Bitcoin SV

Craig Wright liderliğindeki bir ekip tarafından 2018 yılının sonlarında oluşturulan Bitcoin Cash’in bir fork’u, önemli ölçüde daha büyük bir blok boyutunu (128mb) uygular. Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi’nin Vizyonu anlamına gelir ve Bitcoin’in yaratıcısının gerçek niyetini temsil ettiğini iddia eder.

Blok (Block)

Bir blockchain, örneğin Bitcoin, içindeki işlemsel bilgilerin düzenlenme şeklini ifade eder. Her biri kendinden önceki bloğa referans veren, bilgi zinciri oluşturan gruplar halinde düzenlenir. Bir blok genellikle sabit boyutludur, Bitcoin blockchain için bu şu anda 1 mb’dir.

Blok Gezgini (Block Explorer)

Bir adres, işlem kimliği veya blok referansı girerek bir blokzincirin içeriğini keşfetmenizi sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi araç. Bitcoin’in açık kaynak yapısı, tam şeffaflık ve veri keşfi sağlar.

Örneğin, Bitcoin blockchain’i için Blokchain Explorer platformu kullanılabilir.

Blok Yüksekliği (Block Height)

Bir blokun bir blokzincir içindeki ardışık konumunu tanımlayan sayısal bir referans terimi. İlk blok (Genesis Blok) sıfır numaralandır.

Blok Ödülü (Block Reward)

Bir bloğu başarıyla madencilik yapan bir madenciye verilen ödül, bir sübvansiyon ve blok içindeki işlemler için ücretler içerir.

Blok Ağırlığı (Block Weight)

Farklı blokzincir işlemlerinin boyutlarını karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü birimi.

Blokzincir (Blockchain)

Verileri merkezi olmayan bir şekilde bir eşler arası ağ üzerinde depolamak için kullanılan sistemin adı, Bitcoin ilk örneğidir.