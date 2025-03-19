ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para dostu politikaları, ülkede büyük değişimlere kapıları aralıyor.

Reuters’un 18 Mart tarihli haberine göre, ABD’deki birçok kripto para şirketi Trump döneminde eyalet veya ulusal bankacılık lisansı almak için başvurular yapmaya başladı. Kripto para şirketleri bankacılık lisansı alarak yasal statülerini güçlendirmeyi, daha düşük işletme maliyetleriyle faaliyet göstermeyi ve müşteri mevduatlarını kullanarak kredi almayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para sektöründe inovasyonu teşvik eden adımları da kripto şirketlerini cesaretlendiriyor.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Travis Hill ve Trump’ın ABD Merkez Bankası (FED) başkan yardımcılığına aday gösterdiği isim, bankacılık lisans süreçlerini hızlandırma çağrısında bulunmuştu.

Trump Kripto Bankalar İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Reuters’a konuşan altı sektör yöneticisi ve birçok düzenleyici avukat, bu başvuruların Trump yönetimiyle daha olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyor. Ayrıca, Trump’ın yakın zamanda:

Kripto firmalarının bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesi imzalayabileceği,

FED’in kripto bankalarına doğrudan hesap açmasına olanak tanıyacak düzenlemeler getirebileceği belirtiliyor.

Eğer bu düzenlemeler hayata geçerse, kripto şirketleri bankacılık sistemine entegre olarak daha geniş çapta hizmet verebilir. Bu da sektörde yeni bir büyüme dalgası başlatabilir.