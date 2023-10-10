Kripto para şirketleri, İsrail’de Hamas’ın saldırılarına hedef olan sivillere yardım etmek amacıyla güçlerini birleştirdi.

Hamas’ın İsrail’e karşı savaş başlatmasının ardından aralarında MarketAcross, Collider Ventures ve İsrail Blockchain Birliği’nin de bulunduğu kripto para şirketleri küresel bağış kampanyası başlattı.

Söz konusu bağış kampanyası “Crypto Aid Israel” olarak adlandırıldı. Kampanyanın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Binlerce İsraillinin hayatı Hamas tarafından yok edildi. İsrail kazanacak ama yardımınıza ihtiyacımız var! En çok ihtiyacı olan kurbanlara yardım etmek için kripto para gönderin. Kripto İsrail ile bütünleşiyor.

Bağış kampanyasında toplanan bağışlar, aralarında kripto para saklama kuruşu Fireblocks’un da yer aldığı ve birçok faklı kuruluşun kontrol sahibi olduğu çoklu imza destekli bir cüzdanda saklanıyor. “Crypto Aid Israel” adlı kampanyada dünyanın dört bir yanından Bitcoin, ETH, USDT ve USDC başta olmak üzere birçok kripto para birimiyle yapılan bağışlar kabul ediliyor.

Fonların transfer edilmesi için 7 imza sahibinden 4’ünün işlemi imzalaması gerekiyor. Ayrıca İsrail merkezli bankalar ve düzenleyiciler de süreçte aktif rol oynuyor.

Crypto Aid Israel kampanyasında toplanan fonlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla İsrail’in güneyindeki savaştan kaçan ailelere bağışlanacak. Yapılan açıklamada 42Studio, MarketAcross, Collider Ventures ve CryptoJungle gibi şirketlerin bağışların dağıtılması için İsrail’in devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde olduğu belirtildi.

Savaş Dönemlerinde Kripto Para Bağışları

Cumartesi günü sabah erken saatlerde Hamas, sürpriz bir saldırı düzenleyerek sivil yerleşim alanlarını ve sivilleri hedef aldı. Onlarca İsrail vatandaşının esir alınarak Gazze’ye kaçırıldığı bildirildi. İsrail merkezli yerel medya organı Haaretz’e göre saldırılar sonucunda 900 İsrail vatadandaşının hayatını kaybetti.

Kampanyaya destek veren kripto para şirketlerinden CryptoJungle CEO’su Ben Samocha şu açıklamaları kaydetti:

Evlerini kaybeden ailelere yiyecek ve barınma imkânı sağlamak için yeterli miktarda bağış toplamayı umuyoruz. Ayrıca bombardıman altındaki İsrailli sivil halk için hijyen ve tıbbi ürünler sağlamayı amaçlıyoruz.

Kripto paralar savaş dönemlerinde bağış toplamak için ilk kez kullanılmıyor. Daha önce de 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Ukrayna hükümeti kripto para bağışlarını kabul edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Ukrayna hükümeti kripto para bağış cüzdanları oluşturmak için kripto para şirketleriyle birlikte çalıştı.

CryptoPotato’nun bildirdiği üzere işgalin ilk dönemlerinde Ukrayna, kripto paralarla 100 milyon doların üzerinde bağış topladı. İşgal bir yılı aşkın süredir devam ediyor ve Ukrayna’nın şimdiye kadar topladığı kripto para bağışları ise 225 milyon dolar seviyesinde.