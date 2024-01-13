Kripto para şirketleri 2023 yılında 11 kez para cezasına çarptırıldı.

2023 yılında kripto para şirketleri kara para aklamanın önlenmesi (AML) kurallarını ihlal ettikleri ve KYC gerekliliklerini yerine getirmemeleri gerekçesiyle yaklaşık 6 milyar dolarlık para cezasına çarptırıldı.

2023 yılında kripto para şirketleri ilk kez, yetersiz denetimler nedeniyle geleneksel finans şirketlerinden daha fazla para cezasına çarptırıldı. Bu önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

2023’te Para Cezasına Çarptırılan Kripto Para Şirketleri

2023 yılında en büyük para cezasına çarptırılan kripto para şirketi 4,8 milyar dolarla Binance oldu. Bu anlamda Binance’nin çarptırıldığı ceza, 2023 yılında kripto para şirketlerinin çarptırıldığı 5,8 milyar dolarlık cezanın önemli bir kısmını oluşturuyor.

2023 yılında kripto para şirketleri 5,8 milyar dolarlık para cezasına çarptırılırken bu süreçte geleneksel finans şirketlerine verilen cezalar ise 835 milyon dolarla son 10 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Daha katı düzenlemeleri savunan Better Markets’in CEO’su Dennis Kelleher, bu verilerin geleneksel finans sektöründeki iyileşmeden ziyade kripto para piyasasındaki sorunları yansıttığını ifade etti. Dennis Kelleher, kripto para sektöründeki dolandırıcılık ve suç faaliyetlerinin düzenleyicileri ve savcıları bu tür faaliyetleri önlemeye sevk ettiğini vurguladı.

Fenergo tarafından derlenen veriler, ABD’de kara para aklama ve diğer mali suç ihlallerine yönelik kesilen para cezalarının %30’un üzerinde artış yaşayarak 6,6 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Ancak yine de bu miktar, 2015 yılındaki 11,3 milyar dolarlık rekor seviyenin altında.

Bununla birlikte 2023 yılında kripto para ve ödeme sağlayıcılarına kesilen para cezalarında kayda değer bir artış yaşandı. 2022 yılında kripto para şirketlerine sadece 2 kez ceza kesilirken 2023 yılında bu rakam kayda değer bir artış yaşayarak 11’e yükseldi.

Eski Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı ve Kroll’ün kara para aklamayı önleme şefi David Lewis, dünyanın dört bir yanındaki kripto para şirketlerinin denetimine ilişkin endişelerini dile getirdi.

David Lewis bu alanda artan risklere vurgu yaptı ve düzenlemeler konusundaki boşlukların olası istismarını önlenmesi amacıyla küresel standartların belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Bununla birlikte şimdiye kadar düzenlemeler olmadan faaliyet gösteren şirketlerin yasalara uyum sağlayabilmesi için belirli bir zamana ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

Kripto para uzmanı ve hukuk bürosu CMS’nin ortağı Charles Kerrigan, önümüzdeki yıllarda kripto para şirketlerine verilen cezaların azalabileceğine görüşünde. Kerrigan bu öngörüsüne gerekçe olarak kripto para piyasasının ilk günlerine kıyasla günümüzde çok daha sıkı bir şekilde denetlenmesini gösteriyor.

Kerrigan ayrıca 1,8 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan kripto para piyasasının, yüzlerce trilyon dolarlık piyasa değerine sahip geleneksel piyasalardan çok daha küçük olduğuna dikkat çekiyor ve düzenleyicilerin belirli sebeplerle kripto para şirketlerine ceza kesmeye devam edebileceğini düşünüyor.