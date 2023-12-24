Kripto para sektörü, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını onaylasa da onaylamasa da iki büyük tehlikeyle karşı karşıya. SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi durumunda kripto para piyasası çöküşe geçebilir. SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda ise kripto para borsaları için tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Geride bıraktığımız aylarda Washington D.C.’deki bir ABD istinaf mahkemesi, SEC’e Grayscale’ın yaptığı Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesine ilişkin kararını yeniden gözden geçirmesini emretti. Ancak istinaf mahkemesinin bu emri, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini reddetmek için yeni nedenler bulamayacağı anlamına gelmiyor.

Spot Bitcoin ETF’leri Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

Kripto para piyasasındaki genel beklenti, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda piyasanın yükselişe geçeceği yönünde. DeCryptoFi’nin kurucusu ve CEO’su Nicholas Scherling kısa bir süre önce TheStreet’ten Rob Nelson ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Scherling, SEC’in onay vermesinin ardından kripto para piyasasında fiyatların kesinliklikle hızlı bir şekilde yükseleceğini kaydetti.

If spot bitcoin ETF not approved in January, might be one of bigger rug pulls in crypto history… Not my base case, but can’t entirely rule out given history here (which is why I said *close* to 100%). That said, sticking w/ my original pre-Grayscale court victory prediction. https://t.co/zhlLDgMlzw — Nate Geraci (@NateGeraci) December 18, 2023

Öte yandan SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi durumunda ise fiyatların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. ETF Store başkanı ve ETF Institute kurucu ortağı Nate Geraci Pazar günü yaptığı açıklamada, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmaması durumunda kripto para piyasası tarihindeki en büyük düşüşlerden birinin yaşanabileceğini söyledi.

Spot Bitcoin ETF’leri Borsalar için Tehdit mi?

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, 17 Aralık Pazar günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ETF alım satımlarının ortalama %0,01’lik işlem ücretine sahip olduğunu belirterek Bitcoin ETF’lerinin “Birin Gücünü (baz puan) serbest bırakmak” üzere olduğunu ifade etti. Nate Geraci ise bunun “kripto borsaları için bir kan banyosu olacağını” dile getirdi.

Let’s check this 6mos after spot bitcoin ETFs launch… Bet these tighten up pretty substantially. pic.twitter.com/aE6bMaALgV — Nate Geraci (@NateGeraci) December 18, 2023

Zira Coinbase gibi önde gelen kripto borsalarında kripto alım satım ücretleri %0,6’ya kadar çıkabiliyor. Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, spot Bitcoin ETF’lerinin kripto para piyasasındaki yüksek işlem ücretlerini ortadan kaldıracağını ancak bu durumun borsalardan ziyade kullanıcılara fayda sağlayacağını belirtti.