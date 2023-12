Kripto para sektörü, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını onaylasa da onaylamasa da iki büyük tehlikeyle karşı karşıya. SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi durumunda kripto para piyasası çöküşe geçebilir. SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda ise kripto para borsaları için tehlike çanları çalmaya başlayacak.

Geride bıraktığımız aylarda Washington D.C.’deki bir ABD istinaf mahkemesi, SEC’e Grayscale’ın yaptığı Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesine ilişkin kararını yeniden gözden geçirmesini emretti. Ancak istinaf mahkemesinin bu emri, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini reddetmek için yeni nedenler bulamayacağı anlamına gelmiyor.

Kripto para piyasasındaki genel beklenti, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda piyasanın yükselişe geçeceği yönünde. DeCryptoFi’nin kurucusu ve CEO’su Nicholas Scherling kısa bir süre önce TheStreet’ten Rob Nelson ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Scherling, SEC’in onay vermesinin ardından kripto para piyasasında fiyatların kesinliklikle hızlı bir şekilde yükseleceğini kaydetti.

If spot bitcoin ETF not approved in January, might be one of bigger rug pulls in crypto history…

Not my base case, but can’t entirely rule out given history here (which is why I said *close* to 100%).

That said, sticking w/ my original pre-Grayscale court victory prediction. https://t.co/zhlLDgMlzw

— Nate Geraci (@NateGeraci) December 18, 2023