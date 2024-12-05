Kripto para piyasasının toplam değeri bu hafta hızla yükselerek 3,83 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %2,7 oranında arttı ve 3,83 trilyon dolarla yeni bir rekor belirledi.

Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması. Seçim kampanyası sürecindeki vaatleri nedeniyle Donald Trump’ın ABD’de kripto para dostu düzenlemelerini teşvik edeceği öngörülüyor.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerden bu yana kripto para piyasasına yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık para girişi gerçekleşti ve toplam piyasa değeri sadece bir ayda %63 oranında arttı.

Bitcoin’den Tarihi Rekor: 2 Trilyon Dolarlık Piyasa Değeri

Kripto para piyasasının toplam değeri 2021 yılındaki zirvesini 3,08 trilyon dolarla 2017’deki zirvesini ise 830 milyar dolarla belirlemişti. Kripto para piyasasının toplam değeri 2024 yılının Aralık ayı itibariyle 3,8 trilyon dolara yükseldi. Uzmanlar, mevcut büyüme trendinin sürmesi durumunda piyasanın 2025 yılına kadar 11 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin bu yükselişe öncülük etti. Perşembe sabahı Asya piyasalarında 104.000 dolara yaklaşarak kendi zirvesini yeniledi. Bitcoin’in piyasa değeri de 2 trilyon doları aşarak dünyanın yedinci en büyük varlığı haline geldi. Şu anda Bitcoin, Google’ın ana şirketi Alphabet’in 2,1 trilyon dolarlık piyasa değerinin hemen arkasında yer alıyor.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti de altcoin rüzgarının etkisiyle yaşadığı düşüşten toparlanarak yeniden %57 seviyesine çıktı.

Altcoin’lerin Performansı

Ethereum, her ne kadar 4.000 dolardaki psikolojik direnç seviyesini aşamasa da Perşembe sabahı 3.900 dolara yükselerek piyasa değerini 460 milyar dolara çıkardı. Stabilcoin’ler harç piyasa değerine göre en büyük üçüncü kripto para konumundaki Ripple (XRP) de 130 milyar dolarlık değeriyle Solana’yı geride bıraktı. Solana’nın piyasa değeri şu anda 110 milyar dolar seviyesinde.

Bu süreçte altcoin’lerin piyasa değeri de 1,85 trilyon dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Altcoin’lerin piyasa değerinin %35’lik önemli bölümünü Ethereum ve stabilcoin’ler oluşturuyor.

Uzun Vadeli Beklentiler

Son yükselişlerle birlikte Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline yönelik tahminler giderek daha cesur hale geliyor. MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin’in piyasa değerinin 2045 yılına kadar 280 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu da Bitcoin fiyatının 13 milyon dolara yükselmesi anlamına geliyor.

Trader Bob Loukas, Bitcoin’in 2037’ye kadar altının toplam piyasa değerini geçeceğini öngörüyor. Şu anda Bitcoin’in piyasa değeri, altının yaklaşık %11’i seviyesinde.

Kripto para piyasası, büyüyen yatırımcı ilgisi ve artan kurumsal benimsemeyle tarihi zirvelerini genişletmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, hem kısa vadede hem de uzun vadede piyasa için umut verici bir tablo çiziyor.