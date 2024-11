Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanması ve Fed’in Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi. Bitcoin 89.864 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de 3,1 trilyon doları aşarak yeni bir rekor belirledi.

12 Kasım Salı günü Asya seası sırasında kripto para piyasasının toplam değeri 3,145 trilyon dolara çıkarak, yaklaşık üç yıl önce 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 3,08 trilyon dolarlık zirveyi geçti.

Crypto market hits a $3 trillion market cap, returning to levels last seen in Nov 2021. pic.twitter.com/eA2w7clNKS

Binance konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda “Kripto piyasası 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı, en son Kasım 2021’de görülen seviyelere geri döndü” ifadesine yer verdi. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri yıl başından bu yana %80 oranında arttı ve 1,72 trilyon dolardan 3,145 trilyon doların üzerine yükseldi.

total crypto market cap reached a new all time high today, surpassing nov 2021 pic.twitter.com/A2uJgY7Ydm

Bitcoin’in 89.864 dolara yükselmesiyle kripto para piyasasının toplam değeri de 3,145 trilyon doları aştı. Böylelikle kripto para piyasasının toplam değeri, Amazon, Alphabet (Google’ın çatı şirketi), Microsoft gibi dev şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı. Ancak kripto para piyasasının toplam değeri hala Apple ve Nvidia gibi şirketlere kıyasla daha düşük seviyede.

Kripto para piyasasının toplam değerinin yeni bir zirve belirlemesinin en önemli nedeni Bitcoin’deki yükseliş. Bitcoin’in toplam piyasa değeri günün erken saatlerinde 1,8 trilyon dolara yaklaştı ve piyasa hakimiyeti ise %60,37’ye kadar yükseldi.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 1,78 trilyon dolara seviyesinde. Böylelikle Bitcoin’in piyasa değeri, gümüşün piyasa değerini geride bıraktı. Bitcoin’in piyasa değeri ayrıca Facebook’un çatı şirketi Meta ve Tesla’nın piyasa değerini de geçti. Ancak Bitcoin’in toplam piyasa değeri hala değerli metal altının 17,6 trilyon dolarlık piyasa değerinin %10’u seviyesinde.

BREAKING: The market cap of #Bitcoin is now officially larger than the market cap of silver, at $1.736 trillion.

Bitcoin is now the 8th largest asset in the world. pic.twitter.com/yeO22yL28U

