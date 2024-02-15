Kripto para piyasasının toplam değeri 2 yıllık aranın ardından tekrar 2 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin (BTC) yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatte %1,87 oranında değer kazanan BTC 52.240 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe devam ediyor. Son 24 saatte XRP 0,55 doların üzerine yükseldi, ADA ise 0,6 dolara yaklaştı.

Bitcoin 52.000 Doların Üzerine Yükseldi

Lider kripto para birimi BTC geride bıraktığımız hafta %13 oranında değer kazandı. Böylelikle Bitcoin 2023 yılının Ekim ayından bu yana en iyi haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bu haftaya 48.800 dolar bandında başlayan BTC, atağa geçerek 2 yıllık aranın ardından ilk kez 50.000 dolara yükseldi. Bitcoin son olarak 50.000 dolara yükseldiğinde takvimler 2021 yılının Aralık ayını gösteriyordu.

13 Şubat Salı günü ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından TC fiyatı 48.400 dolara kadar geriledi.

Ancak Bitcoin hızlı toparlandı ve kısa süre içerisinde tekrar yükselişe geçti. Bugün erken saatlerde 52.000 doların üzerine yükselen Bitcoin (BTC) böylelikle son iki yılın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

Bu yükselişle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 1,027 trilyon dolara yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de bu süreçte %52,5’e yükseldi.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son günlerde etkileyici performans sergileyen Ethereum (ETH) son 24 saatte %1,79 oranında değer kazanarak 2.800 doların üzerine yükseldi. Günlük bazda BNB %4,80, SOL %1,23, XRP %4,12, ADA %2,18, AVAX %4,30 ve DOGE %3,34 oranında değer kazandı.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

STX %21,95 SEI %17,67 VET %15,89 HNT %13,14 DYM %11,86 JUP %11,94 MNT %11,48 BGB %10,80 BTT %9,93 APT %7,49

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin son birkaç gündür devam etmesiyle birlikte küçük piyasa değerli altcoin’lerde de kayda değer yükselişler yaşandı. Sonuç olarak CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2 oranında artarak 2,054 trilyonun üzerine kadar yükseldi.