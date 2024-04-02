Kripto para piyasaları için nisanın gelişiyle önemi bir ay başlamış oldu. Bu ay başlıca kripto paraları ve alanda faaliyet gösteren önemli şahıs ve şirketleri etkileyebilecek çok sayıda olay yaşanacak

CryptoPotato olarak nisan ayında yaşanacak en önemli olayları sizler için derledik.

Bitcoin Halving Yaklaşıyor

Nisan ayında gerçekleşecek şüphesiz en önemli olaylardan biri Bitcoin halving. Halving, Bitcoin gibi iş ispatı (proof of work, PoW) konsensüs mekanizmasını kullanan blockchain ağlarında blok ödülünün yarı yarıya azaltılmasını ifade ediyor.

Halving, Bitcoin ağında her dört yılda bir, daha doğrusu 210 bin blok tamamlandıktan sonra gerçekleşiyor. Bu yıl gerçekleşecek halving, 16 yıllık tarihi olan blockchain’de şimdiye kadar gerçekleşen dördüncü halving olacak. Mevcut blok üretim hızına dayalı olarak yapılan tahminlere göre, bu yılki halving 19 Nisan’da gerçekleşecek.

Blok ödülü, Bitcoin ağında yeni BTC üretmenin tek yolu. Blok ödülünün yarılanması, dolaşıma giren yeni arz oranının ve enflasyonun da azalması demek. Talep aynı kalsa dahi arzın azalması, basit matematik ile fiyatın artması anlamına geliyor.

Geçmişte de halving, BTC için hep boğa piyasalarının tetikleyicisi oldu. Bitcoin, bu yıl ABD’de spot ETF’lerin de işleme açılmasıyla erken başladı. Halving sonrası için beklentiler, fiyatın daha da yükselmesi yönünde. Beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

Grayscale Ethereum Trust Başvurusu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını yıllar süren ertelemenin ardından ocak ayında onayladı. Komisyon hemen ardından çok sayıdaki spot Ethereum ETF başvurularını değerlendirmeye başladı.

Ethereum ETF için başvuru yapanlar arasında BlackRock, VanEck, ARK 21Shares, Hashdex, Invesco, Galaxy ve Fidelity gibi spot BTC ETF ürünü listelemiş isimler bulunuyor. Grayscale de kendi Ethereum ürününü spot ETF’ye dönüştürmek için başvuru yaptı.

Komisyon, beklendiği üzere karar tarihini sürekli olarak erteliyor. Ekim 2023’te yapılan başvuru için karar şimdiye kadar iki kez ertelendi. Bir sonraki karar günü 24 Nisan’da.

SEC’in başvuru kararını bir kez daha ertelemesi son derece olası gözüküyor. Nihai karar tarihi ise 23 Haziran olarak belirlendi.

Changpeng Zhao’nun Yargılanması

Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, bir süredir ABD’de yargılanmayı bekliyor.

CZ, Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından ABD’ye hizmet sunması yasak olan Binance (Binance.US bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteriyordu) yoluyla para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasalarını ihlal etmek ile suçlanıyor.

CFTC ve SEC tarafından da suçlanan CZ, geçtiğimiz yılın kasım ayında gözaltına alındı. CZ, yetkililer ile yaptığı itiraf anlaşması kapsamında borsadaki CEO’luk görevinden istifa etti. Ayrıca 175 milyon dolar kefalet ödeyerek duruşmaya kadar serbest kaldı.

CZ’nin ceza duruşması 30 Nisan’da görülecek.

Ripple ve SEC Davasında Karara Doğru

XRP’nin geliştiricisi Ripple, SEC ile üç yıldan uzun süredir davalı durumda. Komisyon, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ederek, blockchain şirketine 2020 sonunda dava açtı.

XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılması, varlığı alıp satan veya ilgili hizmetler sunan şirketlerin SEC’e kayıt yaptırmasını gerekli kılıyor. SEC, bu nedenle Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmek ile suçluyor.

Aradan geçen sürede Ripple’ın hem lehine hem de aleyhine olabilecek kararlar çıktı. Mahkeme, Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satmasının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kurumsal XRP satışları ile kayıt dışı menkul kıymet işlemi olarak tespit edildi.

Hem XRP hem de menkul kıymet olarak değerlendirilebilecek diğer kripto paralar için büyük önem taşıyan dava sona yaklaşıyor. SEC, Ripple’ın ne kadar ceza ödemesi istediğini şimdiden mahkemeye sundu. Komisyon, blockchain şirketinin 2 milyar dolar ceza ödemesini talep ediyor.

Ripple’ın talebe itiraz etmek için 12 Nisan’a kadar vakti olacak. SEC’in bu itiraza yanıtını 29 Nisan’a kadar vermesi gerek.

Topluluk ve uzmanlar, davada kararın bu yıl içinde çıkmasını bekliyor.