Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı son 24 saatlik süreçte 6 bin dolardan fazla düştü. Geleneksel finans piyasalarının da “Kanlı Pazartesi” olarak anılacak türden bir işlem seansına hazırlandığı görülüyor.

Altcoin’lerde durum daha daha kötü. Öyle ki altcoin’lerde gerçekleşen tasfiyelerin toplam değeri günlük bazda 900 milyon doları aştı.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü 88.000 doların üzerine yükseldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı ticaret savaşını başlatması nedeniyle küresel piyasalar bir anda çöküşe geçti.

Takip eden günlerde 81.200 dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi BTC, hafta sonuyla birlikte yeniden toparlandı. Hatta Cuma günü Wall Street de bir miktar yükseliş kaydetti. Fakat kripto para piyasasının 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde işlem görmesinin bazı dezavantajları da var. Öyle ki Pazartesi günü küresel piyasalarda düşüş yaşanacağı beklentisi nedeniyle Bitcoin ve altcoin’ler, Pazar günü geç saatlerde yeni bir satış dalgasına maruz kaldı.

Hafta sonunun büyük bir bölümünde 83.000 dolar ile 84.000 dolar aralığında işlem gören Bitcoin (BTC), Pazar gecesi düşüşe geçti ve Pazartesi günü Asya seansında bu düşüşü sürdürdü. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %9,1 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 75.833 dolarla 10 Kasım 2025 tarihinden bu yana kaydettiği en düşük seviyeye geriledi.

Altcoin’lerde Neler Oluyor?

Bu süreçte altcoin’ler, Bitcoin’e kıyasla çok daha sert düşüşler yaşadı. Son 24 saatte Ethereum (ETH) -%16,6, Ripple (XRP) -%19,9, Solana (SOL) -%17,7, Dogecoin (DOGE) -%18,3 ve Cardano (ADA) -%16,9 oranında değer kaybetti.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında 1,16 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu tasfiyelerin 1,02 milyar dolarlık aslan payı uzun yani long pozisyonlarda, 144,23 milyon dolarlık kısmı ise kısa (short) pozisyonlarda gerçekleşti.

Son 24 saatte gerçekleşen en büyük tasfiye 16,38 milyon dolarla Bitfinex borsasındaki BTCUSTF paritesinde kaydedildi.