Kripto para piyasasında son 24 saatte çok sert bir şekilde düşüşe geçti. BTC, ETH, SOL, XRP ve DOGE gibi kripto paralar ciddi değer kayıpları yaşadı.

Bu çöküş, ABD işgücü piyasası verilerinin açıklanmasıyla aynı zamana denk geldi. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin Mayıs ayında 272.000 ile beklentilerin üzerinde artması, yatırımcı güvenini ve Fed’in faiz politikalarıyla ilgili beklentileri etkiledi.

Kripto Piyasası Satış Dalgası: Nedenler ve Beklentiler

Bitcoin ETF girişlerindeki güçlü akışa rağmen, bugün kripto piyasası büyük bir düşüş yaşadı. Bitcoin, ETH, BNB, SOL, XRP ve DOGE gibi büyük coin’ler geri çekildi.

Hafta başındaki olumlu havanın ardından yaşanan bu ani değişim, satış dalgasının nedenleri hakkında spekülasyonları artırdı. Piyasa, Bitcoin’in yeni bir zirveye ulaşmasını bekliyordu, ancak altcoin’ler yükselişini sürdüremedi.

Son Kripto Satış Dalgasının Nedenleri

Kripto para piyasasındaki yükseliş hissiyatı, Cuma günü yerini satış baskısına bıraktı. Bu baskı, ABD’de Çalışma Bakanlığı’nın iş verilerini açıklamasının ardından geldi.

ABD’de tarım dışı istihdam Mayıs ayında 272.000 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD’de işsizlik oranı %3.9’dan %4’e yükseldi, ancak güçlü tarım dışı istihdam verileri yatırımcı güvenini sarstı.

Güçlü istihdam raporu, Fed’in olası bir faiz indirimine gitmesine dair beklentileri azalttı. Sonuç olarak bu durum kripto para piyasası ve diğer finansal piyasalarda endişelere yol açtı.

Ek olarak, GameStop’un 175 milyon dolarlık hissesi satış kararı alması, GME fiyatında %40 düşüşe neden oldu ve piyasa endişelerini artırdı.