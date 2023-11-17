Dogecoin (DOGE) son 24 saatlik zaman diliminde %10 oranında değer kazanarak kripto para piyasasındaki olumsuz havaya meydan okudu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bir kez daha 38.000 dolar direncini desteğe dönüştürme girişiminde başarısız oldu. Dolayısıyla bu seviyede reddedilen BTC fiyatı günlük bazda 2.000 dolarlık geri çekilme yaşadı.

BlackRock’ın spot Ethereum ETF başvurusunda bulunmasına rağmen ETH 2.000 dolar seviyesinin üzerinde tutumayı başaramadı. Solana (SOL) ise çift haneli oranda değer kaybetti. Tüm bu gelişmeler ışığında kripto para piyasası son 24 saatte yönünü aşağıya çevirdi.

Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC) fiyatı hafta başında 37.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve nispeten yatay seyir izliyordu. Ancak takip eden günlerde ayılar kripto para piyasasının kontrolünü ele geçirdi. Bitcoin 35.000 dolara kadar gerileyerek haftanın en düşük seviyesini belirledi.

Boğalar bu düşüşe tepki verdi ve Bitcoin, 7 günlük süreçte ikinci kez 38.000 dolara yükseldi. Tıpkı ilk deneme gibi bu deneme de başarısız oldu. BTC fiyatı yaklaşık 2.000 dolarlık düşüş yaşadı ve 36.000 doların altına geriledi.

Son 24 saatlik zaman diliminde %2,5 oranında değer kaybeden lider kripto para birimi 36.423 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 711 milyar dolar olarak ölçümlenirken, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50’ye gerilemiş durumda.

Altcoin’ler Düşüşte: DOGE Hariç

Altcoin’lerin büyük bir kısmı dün yani 16 Kasım 2023 tarihinde yükselişteydi. Ancak son 24 saatte işler bir anda değişti. Perşembe günü BlackRock’ın spot Ethereum ETF’ini başlatmak için SEC’e başvurmasına rağmen ETH fiyatı bu gelişmeye olumsuz tepki verdi. ETH fiyatı son 24 saatte %5,1 oranında değer kaybederek 1.964 dolara geriledi.

Binance Coin Ripple, Polkadot, Litecoin, Toncoin ve Uniswap da benzer düşüşler yaşadı. MATIC, AVAX, LINK, ADA ve SOL gibi altcoin’ler ise daha büyük çaplı değer kayıpları yaşadı. Son 24 saatte yaşanan düşüşlere rağmen yükselişte olan coin’ler de yok değil. Son 24 saatte en iyi performans gösteren krito para birimleri şu şekilde: Mantle (MNT) %5,3, NEAR Protocol (NEAR) %4,2 ve Monero (XMR) %2,5.

Günlük bazda %10’a varan yükselişler yaşayan Dogecoin (DOGE) şu anda %4,5’lik yükselişle 0,84 dolardan işlem görüyor.

Son gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri %2,8 oranında azaldı ve 1,437 trilyon dolara geriledi.