Dogecoin son 24 saatte yükseliş yaşayan birkaç altcoin’den biri.

Geride bıraktığımız günlerde ABD Temyiz Mahkemesi’nin Grayscale’ın SEC’e açtığı davada Grayscale lehine karar vermesinin ardından Bitcoin 28.000 doların üzerine yükselmişti. Ancak BTC bu seviyede tutunmayı başaramadı ve yaklaşık 1.000 dolar değer kaybederek 27.000 dolar bandına geriledi.

Bitcoin’le birlikte birçok altcoin de son 24 saatte düşüşe geçti. Solana yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında en büyük düşüşü yaşayan varlık oldu.

Bitcoin 27 Bin Dolara Geriledi

Bitcoin son birkaç haftadır oldukça sessizdi. Lider kripto para haftalardır 26.000 dolar seviyesinde nispeten dar bir aralıkta işlem görüyordu. Ancak Pazartesi günü Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından işler bir anda değişti. Lider kripto para birimi saatler içerisinde yaklaşık 2.000 dolar değer kazanarak 28.000 doların üzerine yükseldi.

CryptoPotato olarak 29 Ağustos’ta bildirdiğimiz üzere ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu incelemeyi reddetmesine ilişkin kararı bozdu. Grayscale, Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Her ne kadar bu durum, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmese de BTC fiyatında hızlı bir yükselişe yol açtı.

Sonuç olarak Bitcoin (BTC) birkaç saat içinde iki bin doların üzerinde değer kazanarak son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 28.000 doların üzerine çıktı. Bu süreçte yaklaşık 80 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Ancak Bitcoin ne yazık ki bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve son iki günde yaklaşık 1.000 dolarlık değer kaybı yaşayarak 27.000 dolar bandına geri döndü. Lider kripto para birimi Bitcoin’in piyasa değeri 530 milyar dolara geriledi. BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,9’a yükseldi.

Solana (SOL) %4 Değer Kaybetti

Dün çoğu altcoin, günlük bazda etkileyici kazançlar elde ederek Bitcoin’deki yükseliş trendini takip etti. Dünün en iyi performans gösterenleri arasında BCH ve TONCOIN yer aldı.

Ancak son 24 saatte kripto para piyasasındaki yükseliş trendi son buldu. Dolayısıyla Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de düşüşe geçti. ETH %0,5 oranında değer kaybetse de 1.700 doların üzerinde kalmayı başardı. BNB de günlük bazda %1 oranında değer kaybetti ve 225 doların altında geriledi.

Ripple, Cardano, Tron, TONCOIN, DOT, MATIC, LTC ve SHIB de biraz kırmızıda. Solana %4’lük düşüşle en büyük 10 altcoin arasında en çok değer kaybeden varlık oldu. Ancak düşüşe rağmen Solana (SOL) 20 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Dogecoin ise son 24 saatte %2 oranında değer kazanarak 0,065 doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasası genelinde yaşanan düşüşler sonucunda kripto paraların toplam piyasa değerinde küçük çaplı bir gerileme yaşandı. Ancak hala 1,090 trilyon doların üzerinde.