Kripto para piyasası haftanın ilk günüyle birlikte yükselişe geçti. Bitcoin 28.500 dolarla son 7 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de 1,12 trilyon dolarla son birkaç ayın zirvesine ulaştı.

Başta Solana, Cardano, OP, MATIC olma üzere altcoin’ler de Bitcoin’le birlikte yükselişe geçti.

Bitcoin Yönünü Yukarıya Çevirdi

Lider kripto para birimi Bitcoin geride bıraktığımız hafta Pazartesi günü 500 dolar değer kaybederek 26.000 doların altına gerilemişti. Bitcoin’in iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesiyle boğalar devreye girdi ve lider kripto para birimindeki düşüşe bir son verdi.

Geride bıraktığımız hafta ortasında 27.000 dolara geri dönen Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansının açılmasıyla yeni bir girişimde daha bulundu ve 28.500 doların üzerine yükseldi. Bitcoin son olarak 28 Ağustos 2023 tarihinde bu fiyat seviyesine yükselmişti.

Her ne kadar birkaç yüz dolarlık fiyat düzeltmesine gitse de Bitcoin (BTC) hala 28.000 dolarlık kritik psikolojik destek seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 550 milyar doların üzerine yükseldi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %0,5 artarak %49,4 seviyesine geri döndü.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bitcoin’deki yükseliş trendini altcoin’ler de takip etti. Son 24 saatlik zaman diliminde altcoin’lerdeki yükseliş trendine Solana (SOL) liderlik etti. Son 24 saatte %14’ün üzerinde artış yaşayan SOL, 24,60 dolara kadar yükseldi.

Ripple, Cardano, Dogecoin, Tron, Toncoin, Polkadot, Polygon, Litecoin ve Bitcoin Cash %5’e varan kazançlar elde etti.

Ethereum ve Binance Coin %3’lük yükselişler yaşayarak sırasıyla 1.730 dolar ve 220 dolardan işlem görüyor.

Orta ve küçük piyasa değerli altcoin’lerin neredeyse tamamı da son 24 saatte kayda değer yükselişler yaşadı. Dolayısıyla kripto para piyasasının toplam değeri de bir günde 40 milyar doların üzerinde artış yaşayarak 1,120 trilyon doların üzerine yükseldi.