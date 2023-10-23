Chainlink (LINK) ve Polygon (MATIC) çift haneli oranda değer kazanarak kripto para piyasasındaki yükselişe liderlik etti.

Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2,5’in üzerinde değer kazandı ve 30.928 dolarla son birkaç ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yeşile büründü. Solana’nın SOL’u aylar sonra 30 dolara geri döndü. LINK ve MATIC çift haneli oranda değer kazandı.

Bitcoin Son 3 Ayın Zirvesinde

Geride bıraktığımız hafta başında SEC’in spot Bitcoin ETF’ine onay verdiğine dair sahte bir haber medyaya yansımıştı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin dakikalar içerisinde 2.000 dolar değer kazanarak 30.000 bandına yükseldi. Ancak haberin sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından lider kripto para birimi 28.000 dolara geri döndü.

Sahte habere rağmen Bitcoin’de yükseliş trendi sonlanmadı. Hafta içerisinde kademeli yükselişler yaşayarak 29.000 dolara yükselen BTC, Cuma günü ise 30.000 doların üzerine yükselerek son 2 ayın zirvesini kaydetti. Hafta sonu kısa bir fiyat düzeltmesi yaşansa da Pazartesi günü Asya seansının açılmasının ardından BTC bir kez daha atağa geçti ve 30.928 dolarla son 3 ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin son olarak bu seviyelerde işlem gördüğü sırada takvimler 2023 yılının Temmuz ayını gösteriyordu.

Haberimizin hazırlandığı an itibariyle BTC %2,01’lik yükselişle 30.554 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin’in piyasa değeri 600 milyar dolar seviyesine yaklaşırken altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,4’e düştü.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Chainlink’in LINK’i dünkü iyi performansını sürdürdü ve son 24 saatte %13’lük yeni bir artış yaşayarak 10 doların üzerine yükseldi. Aynı süreçte %5,5 oranında değer kazanan SOL de 30 dolar bandını aştı. Yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında en iyi performansı MATIC kaydetti. MATIC %10 oranında artış yaşayarak 0,6337 dolara kadar yükseldi.

Bu süreçte Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Toncoin, Polkadot ve Litecoin de kayda değer fiyat artışları yaşadı. Dolayısıyla Bitcoin ve altcoin’lerin yükselişe geçmesi sonucu kripto para piyasasının piyasa değerinin son 24 saatte 100 milyar dolarlık artış yaşaması şaşırtıcı değil. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son gelişmeler neticesinde 1.170 trilyon dolara ulaştı.