Binance Coin (BNB) uzun bir bekleyişin boğa koşusuna başladı. Son 24 saatte %12’ye varan yükseliş yaşayan Binance Coin (BNB) 330 dolara kadar yükseldi.

Son 24 saatlik zaman diliminde Bitcoin’de (BTC) yönünü yukarıya çevirdi ve 43.788 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerde reddedilen BTC 43.000 dolar bandına geri döndü. Bu süreçte altcoin’lerin BTC’den daha iyi performans göstermesi sonucunda BTC’nin piyasa hakimiyeti %0,5 oranında azaldı.

Bu süreçte en iyi performans gösteren kripto para Bitcoin SV (BSV) oldu. BSV %43,7 oranında değer kazandı. Onu ARB, LDO, AAVE, WOO ve XDC gibi popüler kripto paralar takip ediyor.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en kayda değer yükselişi yaklaşık %12 oranında değer kazanan Binance Coin (BNB) kaydetti. 330 dolara yükselen BNB bir miktar geri çekildikten sonra 327 dolardan işlem görüyor. Son dönemin en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden Solana (SOL) bu süreçte %6 oranında değer kaybetti. Sonuç olarak BNB bir kez daha SOL’ü geride bırakarak en yüksek piyasa değerli kripto paralar arasında dördüncü sıraya yükseldi.

Cardano bugün %9 oranında yükseldi ve 0,65 doların üzerinde işlem görüyor. Öte yandan Ethereum son 24 saatte %6 oranında yükseldi ve günün erken saatlerinde 2.442 dolara ulaştı. Bu süreçte Arbitrum (ARB) %16,6, Aave (AAVE) %14,2, Lido DAO (LDO) %14,2, WOO Network (WOO) %12,1 ve eCash (XEC) %11,8 oranında değer kazandı. Chainlink (LINK) ve Optimism (OP) da yaklaşık %10’luk yükselişler yaşadı.

Bununla birlikte son 24 saatlik zaman diliminde düşüş yaşayan altcoin’ler de yok değil. Bunlar arasında -%16,2 oranında değer kaybeden Bonk Inu (BONK) başı çekiyor, onu Stacks (STX) -%9,9, Solana (SOL) -%8,3, Mina Protocol (MINA) da -%6,3, Avalanche (AVAX) -%6,1 ve Fantom (FTM) -%6 takip ediyor.

Kripto para piyasasındaki son fiyat hareketliliklerinin ardından toplam piyasa değeri %1,41 oranında arttı ve 1,7 trilyon dolara yükseldi