Dün gece geç saatlerde medyaya yansıyan ve Binance’i çevreleyen olumsuz gelişmeler neticesinde Binance Coin (BNB) düşüşe geçti. BNB, son 24 saatte yaklaşık %9,4 oranında değer kaybederek 234 dolara geriledi.

Binance, 2018 yılından bu yana devam eden ceza soruşturmaları konusunda ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vardı. Changpeng Zhao, kurucusu olduğu borsadaki CEO’luk görevinden ayrıldı. Binance borsası 4,3 milyar dolarlık cezaya çarptırıldı. Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasasında yeni bir düşüş trendini tetikledi.

Piyasada dalgalanmalarının artmasıyla kaldıraçlı işlem açan yatırımcılar ciddi şekilde zarar gördü. Veriler, son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında 200 milyon dolarlık tasfiyenin gerçekleştiğini gösteriyor.

CryptoPotato olarak 20 Kasım Pazartesi günü, Binance borsasının ABD Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya hazırlandığını bildirmiştik. Nitekim böyle de oldu. 21 Kasım günü akşam saatlerinde sürpriz gelişmeler yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, Binance aleyhinde 2018 yılından bu yana devam eden ceza soruşturmalarının 4,3 milyar dolarlık para cezası karşılığında kapatıldığını duyurdu.

Binance CEO’su Changpeng Zhao ise yayınladığı Twitter paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Changpeng Zhao, Binance borsasında yeterli düzeyde kara para aklama karşıtı (AML) önlemler uygulamadığı için suçlu bulundu.

Tüm bu gelişmeler neticesinde Binance Coin (BNB) ve kripto para piyasasının büyük bir bölümü düşüşe geçti. BNB, 275 dolardan işlem görürken borsayı çevreleyen olumsuz gelişmeler neticesinde yaklaşık %20 oranında değer kaybederek 222 dolara geriledi ve böylelikle son 20 günün en düşük seviyesini kaydetti.

Bu gelişmeler yalnızca BNB’yi değil, kripto para piyasasının büyük bir kısmını da olumsuz etkiledi. 37.500 dolardan işlem gören Bitcoin (BTC) haberlerin medyaya yansımasının ardından 35.500 dolara geriledi. Ethereum ise 2.000 doların altına düştü ancak sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi.

Binance’i çevreyeleyen olumsuz gelişmeler, kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını ciddi şekilde arttırdı. Doğal olarak kaldıraçlı işlem açan yatırımcılar, bu durumdan olumsuz etkilendi. Son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık 100.000 yatırımcının toplamda 230 milyon dolarlık işlemi tasfiye edildi.