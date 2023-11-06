Bitcoin’in 35.000 doların üzerine yükselmesiyle son 24 saatte kripto para piyasası yeşil renge döndü.

Bitcoin (BTC) fiyatı bir kez daha psikolojik direnç seviyesi olarak görülen 35.000 doların üzerine yükselmeyi başardı. Bu süreçte bazı altcoin’ler patlayıcı yükselişler kaydederek önemli değer artışları yaşadı.

Bitcoin Bir Kez Daha 35.000 Dolara Yükseldi

Son 24 saatlik zaman diliminde 35.365 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) şu anda 34.900 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 24 saatlik zaman diliminde %0,7 oranında değer kaybetti.

Son birkaç günlük süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti azaldı. Bu, Bitcoin’in kripto para piyasasındaki pazar payını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bu aynı zamanda Bitcoin’in piyasa değeri azalırken altcoin’lerin piyasa değerinin arttığını gösteriyor.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Aşağıdaki ısı haritasında görülebileceği üzere, altcoin’lerin önemli bir kısmı, son 24 saatte kaydettikleri yükselişler sonucunda yeşil renkte.

En iyi performans gösteren altcoin’ler arasında NEO, KuCoin (KCS), Ripple (XRP), Kaspa (KAS) ve Trust Wallet (TWT) yer alıyor. Günün en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında ise %8,6 oranında değer kaybeden MultiversX (EGLD), %6 oranında değer kaybeden ImmutableX (IMX), %4,3 oranında değer kaybeden Bitcoin (BSV), %2,9’luk düşüş yaşayan Mina Protocol (MINA) ve son olarak değerinin %3,6’sını kaybeden Solana (SOL) yer alıyor.

Sonuç olarak son 24 saat nispeten kripto para piyasası için olumlu geçti.