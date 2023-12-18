Kripto para piyasasının toplam değeri, dünün en yüksek seviyesine kıyasla 50 milyar dolar azaldı.

Bitcoin (BTC) hafta sonu 43.000 doların üzerine çıkmayı başaramadı. Bu seviyede reddedilen BTC fiyatı 41.000 doların altına gerileyerek son 5 günün en düşük seviyesini belirledi.

Son 24 saatlik zaman diliminde Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) ciddi değer kayıpları yaşadı. Solana (SOL) ise 70 doların altına geriledi. Altcoin’lerdeki düşüş trendi devam ediyor.

Bitcoin 41.000 Doların Altına Geriledi

Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız haftaya yaklaşık 3.000 dolarlık önemli bir kayıpla başlamıştı. Geçen hafta Salı günü 40.250 dolara kadar gerileyen Bitcoin’de (BTC), enflasyon verilerine ve faiz kararına rağmen kayda değer bir fiyat dalgalanması gerçekleşmedi. Bununla birlikte Ledger’da tespit edilen bir güvenlik açığı sonucunda kripto para piyasası düşüşe geçti ve BTC fiyatı 41.500 dolara kadar geriledi.

Cuma ve Cumartesi günü yeniden toparlanan Bitcoin, 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürmek için girişimde bulundu. Ancak Bitcoin, bu girişiminde başarısız oldu ve Pazar günü 41.000 dolar bandına geriledi.

Bitcoin (BTC) bu haftaya da düşüşle başladı. 18 Aralık Pazartesi günü TSİ 13:00 itibariyle BTC fiyatı 41.000 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor. Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan gelişmeler sonucunda Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri de 803 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 seviyesinde.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Altcoin’lerin büyük bir çoğunluğu da hafta sonuyla birlikte düşüşe geçti. Ethereum (ETH) son 24 saatte %2,66 oranında değer kaybetti. Binance Coin (BNB) %2,25 oranında geriledi ve Ripple (XRP) ise %3,3’lük düşüş yaşadı. Günlük bazda %5,78 oranında değer kaybeden Solana (SOL) 70 doların altına geriledi.

Yüksek piyasa değerine sahip altcoin’ler arasında en büyük düşüşü %10,33 oranında değer kaybeden Avalanche (AVAX) yaşadı. Onu %7’lik düşüşle Cardano (ADA) takip ediyor. Shiba Inu (SHIB) ve Polygon (MATIC) de bu süreçte yaklaşık %7 oranında değer kaybetti.

Piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en büyük düşüşü Calestia (TIA) kaydetti. TIA bu süreçte %16,82 oranında değer kaybetti. Onu SATS (100SATS), Arweawe (AR), Internet Computer (ICP) ve MultiversX (EGLD) takip ediyor.

Bu süreçte yükseliş yaşayan kripto para birimleri de yok değil. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte değer kazanan kripto paralar şu şekilde: Astar (ASTR) %46,12, Stacks (STX) %3,07, Helium (HNT) %1,53, Bitget Token (BGB) %1,33 ve Injective (INJ) %0,57.

Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,52 oranında azaldı ve 1,55 trilyon dolara geriledi.