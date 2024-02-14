Kripto para piyasasının toplam değeri 1,9 trilyon doların üzerine yükseldi. Bu, son birkaç yıldır görülmeyen bir seviye.

13 Şubat’ta ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatı dün küçük çaplı bir düşüş yaşadı. Ancak bu düşüş trendi uzun sürmedi ve Bitcoin son 24 saat içerisinde yeniden yükselişe geçerek 51.000 doların üzerine yükseldi.

Bu süreçte altcoin’ler de tekrar yükselişe geçti. Ethereum (ETH) 2022 yılının yaz aylarından bu yana ilk kez 2.700 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin (BTC) Yükselişe Devam Ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız hafta tarihindeki en önemli haftalarından birini yaşadı. Öyle ki Bitcoin bu süreçte çift haneli oranda değer kazandı ve 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez görülen seviyelere yükseldi.

12 Şubat Pazartesi günü bu yükseliş trendine devam eden lider kripto para birimi 50.000 doların üzerine yükseldi. 13 Şubat’ta ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birkaç bin dolarlık fiyat düzeltmesine giden BTC, 14 Şubat Çarşamba günü yönünü bir kez daha yukarıya çevirerek 51.000 doların üzerine yükseldi.

Lider kripto para birimi bugün Bitstamp borsasında 51.600 dolara kadar yükselerek 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Aynı zamanda Bitcoin’in piyasa değeri de 1 trilyon dolar sınırını tekrar aştı.

CoinMarketCap verilerine Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,6 seviyesinde.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son 24 saatte %3,28 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.754 dolardan işlem görüyor. Günlük bazda en çok yükselen kripto para birimleri ise şu şekilde:

BLUR %14,7 SEI %11,31 PYTH %11,29 VET %11,23 STX %10,01 AXL %9,29 MINA %9,35 AKT %8,90 PENDLE %7,73 FLOW %6,20

14 Şubat günü gerçekleşen fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,27 oranında arttı ve 1,92 trilyon dolara yükseldi.