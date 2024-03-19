Son 24 saatlik süreçte kripto para piyasası agresif bir şekilde düşüşe geçti. Bitcoin’in yanı sıra SOL, ADA, DOT, DOGE gibi altcoin’ler de sert düşüşler yaşadı.

Bitcoin’deki fiyat düzeltmesi devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin, sonrasında yaklaşık 10 bin dolarlık düşüş yaşadı.

Altcoin’ler de bu süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı. Geride bıraktığımız hafta 2,9 trilyon dolara yükselen kripto para piyasasının toplam değeri tekrar 2,5 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin Düşüş Trendine Devam Ediyor

Lider kripto para birimi haftalardır yükseliş trendindeydi. Mart ayının başından 14 Mart’a kadar %30 oranında değer kazanan Bitcoin’de fiyat düzeltmesi beklentileri de bir hayli artmıştı. Zira o dönemde birçok analist, Bitcoin’in artık düzeltmeye gitmesi gerektiğine dair analizler paylaşmaya başlamıştı.

Geride bıraktığımız hafta Cuma günü Bitcoin fiyat düzeltmesine başladı ve 68.500 dolara kadar geriledi. Sonrasında 72.000 dolara geri dönse de fiyat düzeltmesi derinleşmeye başladı ve BTC 66.000 dolara geriledi.

Hafta sonu boyunca birkaç kez 70.000 dolara yükselen Bitcoin, bu hafta başında Pazartesi günü bir kez daha düşüşe geçti. 19 Mart Salı günü de düşüş trendine devam eden Bitcoin, kısa süre önce 62.978 dolarla son iki haftanın en düşük seviyesini belirledi.

Yaşanan son düşüşlerle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 1,241 trilyon dolara geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50’ye yükseldi.

Bugün En Çok Düşen Kripto Paralar

Bitcoin fiyatı sert bir şekilde düşerken Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artması tek bir anlama geliyor: Altcoin fiyatları Bitcoin’den daha fazla düşüyor.

Örneğin geride bıraktığımız hafta 4.000 doların üzerine çıkan Ethereum (ETH) bugün %10,8 oranında değer kaybederek 3.200 dolara geriledi. Dün BNB’yi geçerek 4. en büyük kripto para birimi olan Solana ise bugün %16,8 oranında değer kaybederek 5. sıradaki yerine geri döndü.

İşte bugün en çok düşen kripto paralar:

Dogwifhat (WIF): -%27,9 Bonk Inu (BONK): -%22,3 Theta Network (THETA): -%20 Floki Inu (FLOKI): -%19,1 Pyth Network (PYTH): -%18,3 GALA (GALA): -%17,8 Worldcoin (WLD): -%17,3 Solana (SOL): -%16,8 PEPE (PEPE): -%16,3 THORChain (RUNE): -%17,01

Son 24 saatte yaşanan sert düşüşlerin ardından kripto para piyasasının toplam değeri %9 oranında azaldı ve 2,458 trilyon dolara geriledi. Karşılaştırmak gerekirse kripto para piyasasının toplam değeri geride bıraktığımız hafta 2,9 trilyon doların üzerindeydi.