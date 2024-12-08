Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta kripto para piyasası için oldukça hareketli geçti. Bitcoin (BTC) 100.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele verirken PEPE ve DOGE gibi önde gelen memecoin’ler ise dikkat çeken yükselişler kaydetti.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %0,05 oranında geriledi. Bu da piyasanın günlük bazda yatay seyirde hareket ettiğini gösteriyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) birkaç hafta içerisinde 70.000 dolardan 103.900 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bitcoin 5 Aralık Perşembe günü 103.000 doları aştı ancak sonrasında fiyat birkaç saat içinde 92.000 dolara kadar düştü. Bu sert düşüş, kripto para piyasasında milyonlarca dolarlık yüksek kaldıraçlı işlemin tasfiyesiyle sonuçlandı.

6 Aralık Cuma günü Bitcoin yeniden toparlanarak tekrar 102.000 dolar seviyesine yükseldi. Ancak bu seviyede tutunmayı başaramayan Bitcoin 8 Aralık Pazar günü itibariyle 100.000 doların altına geriledi. Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 1,96 trilyon dolar ve Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise %51,4 seviyesinde.

PEPE’den Tarihi Zirve

Kripto para piyasasındaki altcoin sezonu rüzgarını arkasına alan PEPE, en dikkat çekici performanslardan birine imza attı. Kısa bir süre içerisinde %20 oranında değer kazanan PEPE böylelikle 0,000026 dolarla yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bu yükselişin ardından gelen hafif bir düzeltmeye rağmen, PEPE yükseliş trendini sürdürüyor.

Dogecoin (DOGE) de bu süreçte önemli bir yükseliş kaydederek 3,5 yıllık aranın ardından yeniden 0,5 dolar sınırına yaklaştı. Shiba Inu (SHIB) yükseliş trendini sürdürürken PEPE’nin yıl sonuna kadar SHIB’i geçip geçemeyeceğine ilişkin tartışmalar başladı.

XRP ve Diğer Altcoin’lerin Performansı

Bir süredir düşüş eğiliminde olan XRP, hafta sonunda %4,5’lik bir artış kaydederek yeniden 2,5 seviyesinin üzerine çıktı. Diğer popüler altcoin’ler ise bu süreçte daha küçük çaplı fiyat hareketlilikleri kaydetti.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yaklaşık %1,7 oranında azalarak 3,837 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasasında altcoin sezonunun etkisiyle artan hareketlilik, piyasa genelinde bir canlılık yaratırken, önümüzdeki günlerde bu ivmenin nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.