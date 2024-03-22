Bitcoin ETF’lerindeki sermaye çıkışlarının da etkisiyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte %4,1 oranında düşüş yaşayarak 64.511 dolara geriledi.

Kripto para piyasasında kan kaybı devam ediyor. 66.000 dolar bandında tutunamayan lider kripto para birimi son 24 saatte düşüşe geçerek 64.511 dolar seviyesine düştü.

Şu anda kripto para topluluğu piyasanın geleceği konusunda kararsız ve önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş yaşanacağını öngörenlerin sayısı bir hayli fazla. Bazıları ise bunun sadece küçük çaplı bir fiyat düzeltmesi olduğunu ve haftalardır devam eden yükselişlerin ardından bu tür düzeltmelerin piyasa için sağlıklı olduğunu düşünüyor.

Öte yandan spot Bitcoin ETF’leri son dört gündür sermaye çıkışı yaşanmaya devam ediyor.

64.511 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in piyasa değeri 1,267 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,1 olarak ölçümleniyor.

XRP, DOGE ve BNB Düşüşe Meydan Okuyor

Bitcoin’in 64.000 dolar bandına gerilemesiyle birçok altcoin de düşüşe geçti. En büyük ilk 10 kripto para arasında ise BNB, XRP, DOGE gibi popüler altcoin’ler yeşil renkte.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Fantom (FTM): %13,3 Internet Computer (ICP): %7 Aptos (APT): %6,4 Ronin (RON): %5,3 Arweave (AR): %4,4 Kaspa (KAS): %4,1 Toncoin (TON): %4 Maker (MKR): %2,3 Dogecoin (DOGE): %2 NEAR Protocol (NEAR): %1,6

Son 24 saatte yaşanan düşüşlerin ardından kripto para piyasasının toplam değeri %2,9 oranında azaldı ve 2,583 trilyon dolara geriledi.