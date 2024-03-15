Bitcoin son 24 saatte düşüşe geçti ve çift haneli oranda değer kaybederek 65.630 dolara kadar geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin dün 73.750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti. Ancak sonrasında fiyat düzeltmesine giden BTC, böylelikle haftanın en düşük seviyesine geriledi.

XRP, ADA, AVAX, DOGE ve SHIB gibi popüler altcoin’ler de son 24 saatte kayda değer düşüşler yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin son haftalarda muazzam bir performans sergiledi ve son bir aylık zaman diliminde %31 oranında değer kazandı. 9 Şubat’ta 50.000 doların üzerine yükselen Bitcoin sonrasında 69.000 dolara ulaşana kadar hiç durmadı.

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin yaklaşık 26 ay sonra 69.000 doların üzerine yükseldi. Böylelikle Bitcoin’de 10 Kasım 2021 tarihinde kırılan tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru geride bırakıldı. BTC sonrasında 10 bin dolarlık fiyat düzeltmesine gitse de hızlı toparlandı.

Bu haftaya da yükselişle başlayan BTC, 11 Mart Pazartesi sabahı 70.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin 14 Mart Perşembe günü ise 73.750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yeniledi.

Dün 70.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin’de düşüş devam etti ve lider kripto para birimi bu sabah saatlerinde 65.600 dolarla haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Şu anda bir miktar toparlanmayı başaran Bitcoin 67.400 dolar bandında işlem görüyor. Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda Bitcoin’in piyasa değeri 100 milyar dolarlık düşüş yaşadı ve 1,325 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,5 olarak ölçümleniyor.

Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Bitcoin’in fiyat düzeltmesine gitmesiyle altcoin’ler de düşüş trendine girdi. 4.000 dolar direncini geçemeyen ETH 3.660 dolara geriledi. Son 24 saatte %6,1 oranında değer kaybeden BNB ise 575 dolardan işlem görüyor.

Cardano, Avalanche, Dogecoin, Ripple, Polkadot, Polygon, Toncoin ve Shiba Inu gibi popüler kripto para birimleri de bu süreçte sert düşüşler yaşadı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Conflux (CFX): %5,5 LEO Token (LEO): %2,2

Bu iki token dışındaki tüm kripto paralar düşüşte. Bugün en çok düşüş yaşayan kripto paralar ise şu şekilde:

Bitcoin SV (BSV): -%21,6 Bonk (BONK): -%17,6 Floki (FLOKI): -%17,1 Mantle (MNT): -%16 Cronos (CRO): -%15,3 Pepe (PEPE): -%14,9 Fantom (FTM): -%14,5 KuCoin (KCS): -%14,2 Shiba Inu (SHIB): -%13,3 Ordi (ORDI): -%13,9

Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık 250 milyar dolarlık düşüş yaşadı ve CoinGecko’da 2,684 trilyon dolara geriledi.