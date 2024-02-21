Son 24 saatte yaklaşık 100.000 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi.

Bitcoin 20 Ocak’ta, yani dün, birkaç yüz dolar değer kazanarak iki yıllık aranın ardından ilk kez 53.000 dolara ulaştı. Ancak bu seviyede reddedilen lider kripto para birimi düşüşe geçti.

Bu süreçte ADA, AVAX, SOL, ICP ve APT gibi önde gelen kripto para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Son 24 saatte yaşanan düşüş sonucunda kripto para piyasasının büyük bir kısmı kırmızıya büründü.

Bitcoin 53.000 Dolarda Tutunamadı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son birkaç haftalık süreçte kayda değer bir performans sergiledi. Bitcoin (BTC) fiyatı bu süreçte 40.000 dolardan 53.000 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişte Ocak ayında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması etkili oldu.

Bir süredir 52.000 doların üzerinde işlem gören lider kripto para birimi ne yazık ki 53.000 dolar direncini desteğe çevirme girişiminde başarısız oldu. Sonrasında hızla değer kaybeden Bitcoin (BTC) saatler içerisinde yaklaşık 2 bin dolarlık düşüş yaşayarak 51.000 doların altına geriledi.

Son 24 saatte %1,57 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 51.294 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri hala 1 trilyon doların üzerinde. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,7 seviyesinde.

Son 24 saatte yaşanan sert düşüşle birlikte kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Başta Ethereum (ETH) olmak üzere altcoin’ler 20 Ocak’ta, yani dün, kayda değer yükselişler yaşadı. ETH dün 3.000 doların üzerine kadar yükseldi. Böylelikle ETH fiyatı 2022 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez 3.000 doları aştı.

Son 24 saatte %0,30 oranında değer kaybeden ETH şu anda 2.922 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte son 24 saatte %2,10 oranında değer kazanan Binance Coin (BNB) ise 365 dolara yükseldi.

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar arasında ilk sırada %18,40 oranında değer kaybeden Starknet (STRK) yer alıyor. Onu %9’luk düşüşle SATS (1000SATS), %8,82’lik düşüşle Arweave (AR), %8.76’lık düşüşle Bonk Inu (BONK), %8,37’lik düşüşle Beam (BEAM) ve %7,88’lik düşüşle Immutable (IMX) takip ediyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Siacoin (SC) %18,33 Fetch.ai (FET): %4,91 UNUS SED LEO (LEO): %5,09 BNB (BNB): %2,10 Tron (TRX): %1,18

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %0,88 oranında azalarak 1,96 trilyon dolara geriledi.