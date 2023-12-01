Bitcoin bu hafta 39.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesini kaydetti. Son 7 gün kripto para piyasasında nispeten sakin geçti.

Son 7 günde yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,5 trilyon doları aştı. Bu yükselişte en önemli pay, 19 aylık aranın ardından yeniden 39.000 dolara yükselen Bitcoin’in. Gelin kripto para piyasasında son bir haftalık süreçte yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

Bitcoin’de yükseliş trendi devam ediyor ve tüm gözler 40.000 dolar seviyesine çevrildi. Bitcoin (BTC) son 7 günlük zaman diliminde %1,4’lük yükseliş yaşadı. Bu kazançların büyük bir bölümü ise son 24 saatte gerçekleşti. Bu süreçte Bitcoin’in (BTC) piyasa hakimiyeti de %0,2 oranında arttı. Bu metriğin artması, Bitcoin’in genel anlamda altcoin’lerden çok daha iyi bir performans gösterdiği anlamına geliyor.

Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde 39.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesini kaydetti.

Peki bu süreçte altcoin’ler nasıl bir performans sergiledi? Ethereum (ETH) son bir haftada %0,8 oranında değer kaybetti ancak buna rağmen 2.100 doların üzerinde işlem görüyor. Binance Coin (BNB) ve Ripple (XRP) ise son bir haftalık süreçte sırasıyla %2,9 ve %1,9 oranında değer kaybetti.

Kripto para piyasasında son bir haftalık zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimi %4,1 oranında değer kazanan Solana (SOL) oldu. Son 24 saatlik zaman diliminde %2,1’lik yükseliş yaşayan SOL 1 Aralık itibariyle 60,40 dolardan işlem görüyor.

Kripto para haberleri konusunda bu hafta oldukça kısır geçti. Bununla birlikte geride bıraktığımız hafta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile Binance arasında varılan uzlaşmanın etkileri yeni haftada da devam etti.

Bu haftanın en önemli haberi, MicroStrategy’nin yaklaşık 600 milyon dolar değerinde yeni BTC satın alımı yapmasıydı. Michael Saylor liderliğindeki şirket bu hafta başlarında 593 milyon dolar değerinde 16.130 BTC satın aldı.

🔥SON DAKİKA: MicroStrategy 593 milyon dolar değerinde 16.130 #BTC Satın Aldı. — CryptoPotato Türkçe (@Cryptopotato_TR) November 30, 2023

Kripto para piyasası Aralık ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Piyasa Verileri

Piyasa Değeri: 1,522 Milyar Dolar | 24 Saatlik İşlem Hacmi: 82,48 Milyar Dolar | BTC Hakimiyeti: %50

BTC: 38.668 Dolar (%2,3) | ETH: 2.083 Dolar (%2) | BNB: 228 Dolar (%0,03)

Haftanın En Önemli Kripto Para Haberleri

FTX, Grayscale Trust Varlıklarının Satışı için Onay Aldı: 2022 yılının Kasım ayında iflas eden kripto para borsası FTX, Grayscale fonlarındaki yatırımlarının satışı için iflas mahkemesinden onay aldı. FTX’in satmak istediği bu varlıklar yaklaşık 800 milyon dolar değerinde.

Binance’in Yeni CEO’su Richard Teng Borsanın Yeni Dönem Yol Haritasını Açıkladı: Binance’in yeni CEO’su Richard Teng, borsanın geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Richard Teng, Binance’in bir yönetim kuruluna ve fiziksel adrese sahip olacağını açıkladı. Teng ayrıca Binance’in daha fazla finansal şeffaflık konusunda da girişimlerde bulunacağına dikkat çekti. Tüm bu hedefler, Binance’i geleneksel finans şirketine dönüştürüyor.

Sam Bankman-Fried’ın Hapishane Günleri Nasıl Geçiyor: Kripto para dedektifi Tiffany Fong, Sam Bankman-Fried ile aynı hapishanede cezasını çeken ve kısa bir süre önce tahliye olan eski mafya üyesi ve muhbir Gene Borello ile röportaj gerçekleştirdi. Gene Borello, röportajında Sam Bankman-Fried’ın hapishanedeki günlerinin nasıl geçtiğini açıkladı.

ABD’nin İlk Bitcoin ETF’i 1,47 Milyar Dolarlık AUM’a Ulaştı: 2021 yılında piyasaya sürülen vadeli Bitcoin ETF’i önceki rekorunu aştı. ProShares’ın ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ürününün yönetimi altındaki varlıkların değeri neredeyse 1,5 milyar dolara ulaştı.

Cardano’da Yatırımların Yalnızca %35’i Kârda: En son veriler Cardano (ADA) yatırımcıların yalnızca %35’inin kârda olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde yatırımcılar Cardano’nun (ADA) şu anda işlem gördüğü 0,38 dolar seviyesinde 7,19 milyar ADA biriktirdiğini gösteriyor.

Kripto Para Analizleri

Bu hafta Ethereum, Ripple, Cardano, Solana ve Binance Coin için teknik analiz hazırladık. Tüm kripto para analizlerimize göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.