Saatler önce 100 doların altına gerileyen Solana (SOL) sonrasında hızlıca toparlanarak yeniden bu fiyat seviyesinin üzerine yükseldi.

28 Aralık’ta 28.000 dolar bandında bir kez daha reddedilen Bitcoin (BTC) takip eden saatlerde yaklaşık 2.000 dolar değer kaybederek 42.150 dolar bandına kadar geriledi. Dolayısıyla bu düşüşten kripto para piyasasının geri kalanı da olumsuz etkilendi.

Dünkü yükselişlerin ardından yüksek piyasa değerli altcoin’ler ADA, LINK, BNB, MATIC ve BCH kayda değer fiyat düzeltmeleri yaşadı.

Bitcoin 43.000 Doların Altında

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son iki denemesine rağmen 44.000 doları aşmayı başaramadı ve bir süre 43.000 dolar bandında işlem gördükten sonra bu seviyenin de altına geriledi. Bitcoin fiyatı Salı günü 42.500 dolara, Çarşamba günü ise 41.600 dolara kadar geriledi.

Çarşamba ve Perşembe günleri toparlanarak 44.000 dolar seviyesini geçmeyi bir kez daha deneyen BTC başarısız oldu ve Cuma günü sabah erken saatlerde 42.150 dolar bandına geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) şu anda 43.000 doların hemen altında 42.831 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 838 milyar dolar seviyesinde. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,9’a gerilemiş durumda.

BONK Piyasaya Meydan Okuyor

Altcoin’ler 28 Aralık’ta kayda değer yükselişler yaşadı. Binance Coin (BNB) 336,95 dolarla son birkaç ayın zirvesine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri bir noktada 50 milyar dolarlık artış yaşadı. BNB, piyasa değeri sıralamasında SOL’u geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

Dünün en kötü performans gösteren kripto para birimlerinden bir olan Solana (SOL), bugün ise yeniden toparlanarak yükselişe geçti. Son 24 saatlik zaman diliminde %6 oranında değer kazanan SOL böylelikle bir kez daha 100 dolarlık psikolojik eşiği aştı ve 107 dolara yükseldi.

Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimleri şu şekilde:

Sei (SEI): %20,2

Bonk Inu (BONK): %21,5

Kaspa (KAS): %12,6

Bitcoin SV (BSV): %8,7

IOTA (IOTA) %9,8

Mina Protocol (MINA) %6,5

ORDI (ORDI): %%8,6

Solana (SOL): %5

Öte yandan en kötü performans gösteren kripto paralar arasında %9,7 oranında değer kaybeden CORGIAI, %9,2’lik düşüş yaşayan WOO ve %4,3’lük değer kaybı yaşayan OSMO yer alıyor.

Son gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri %0,43 oranında düşüş yaşadı ve 1,68 trilyon dolara geriledi.