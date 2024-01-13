Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde 120 milyar doların üzerinde değer kaybı yaşadı ve 1,65 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası 2023 yılının ikinci yarısından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı beklentisiyle yükseliyordu. Bu onay nihayet 10 Ocak’ta geldi. Spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı ve 4 milyar doların üzerinde toplam işlem hacmine ulaştı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) de 49.000 doların üzerine yükseldi.

Ancak ne yazık ki spot Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem gününde Bitcoin (BTC) sert bir düşüş yaşayarak 41.500 doların altına geriledi.

Bu süreçte Solana (SOL), Cardano (ADA) ve diğer önde gelen altcoin’ler bu süreçte %5’i aşkın değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de Fiyat Dalgalanmaları Arttı

Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı, ABD’de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Ancak yaşanan olumsuzluklar, sahte haberler ve Gary Gensler’ın onay sonrası yaptığı açıklamalar, piyasadaki havayı olumsuz etkiledi.

Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını arttırdı. Spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’taki ilk işlem gününde 4 milyar doların üzerinde toplam işlem hacmine ulaştı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 dolarla son 21 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak sonrasında dakikalar içerisinde 3 bin dolar değer kaybederek sert bir çöküş yaşadı.

Kripto para piyasası Cuma günü Asya ve Avrupa seanslarında nispeten sakinleşti. ABD borsalarının açılmasıyla Bitcoin (BTC) yeni bir sert düşüş daha yaşadı ve 41.500 doların altına geriledi.

13 Ocak Cumartesi sabahı itibariyle Bitcoin (BTC) bir miktar toparlanarak 42.850 dolar bandında işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,65 trilyon dolar, Bitcoin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,1 seviyesinde. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bu hafta başında %53 seviyesine kadar yükselmişti.

Altcoin’ler Kırmızıya Büründü

Neredeyse tüm altcoin’ler son 24 saatte düşüş yaşasa da bazıları diğerlerinden daha az zarar gördü. Ethereum (ETH) de bu süreçte sağlam duran altcoin’ler arasında yer alıyor. CoinMarketCap verilerine göre Ethereum (ETH) son 24 saatlik zaman diliminde %3,19 oranında değer kaybetti ve 2.534 dolara geriledi.

Piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para arasında en büyük düşüşü %7,53 oranında değer kaybeden Avalanche (AVAX) yaşadı. Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para birimleri şu şekilde:

Bitcoin (BTC): -%6,69

Solana (SOL): -%6,43

Cardano (ADA): -%5,19

Dogecoin (DOGE): -%4,19

Ripple (XRP): -%3,88

Son 24 saatte yükseliş yaşayan kripto para birimleri de yok değil. Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimi %16,42 oranında değer kazanan Sui (SUI). Onu %6,83 ile TIA, %5,72 ile TRX, %6,24 ile ENS ve %2,73 ile ICP takip ediyor.

En yüksek piyasa değerine sahip 100 kripto para birimi arasında BONK, BSV, ROSE ve RUNA ise %10’un üzerinde değer kayıpları yaşadı.

Son gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 120 milyar dolar değer kaybederek 1,65 trilyon dolara geriledi.