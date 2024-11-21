Son 24 saatte Bitcoin %2,9 oranında değer kazanarak 98.310 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi. Bitcoin’deki bu yükselişe altcoin’ler de kayıtsız kalmadı.

En Çok Yükselen Kripto Paralar

Bugün dikkat çeken projeler arasında Optimism (OP) yer aldı. OP, son 24 saatte %21,1 değer kazanarak 2,11 dolara yükseldi. Onu %14,5 artışla 0,79 dolara yükselen Arbitrum (ARB) ve %8,9 yükselişle 0,5822 dolara yükselen Ethena (ENA) izledi. Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Optimism (OP): %21,1 Arbitrum (ARB): %14,5 Ethena (ENA): %9,1 Starknet (STRK): %8,6 Mantle (MNT): %8,1 Bitcoin Cash (BCH): %7,9 Floki (FLOKI): %7,6 Ethereum (ETH): %7,2 Calestia (TIA): %6,2 Bittensor (TAO):%5,8

En Çok Düşen Kripto Paralar

Günün kaybettiren tarafında ise işlem hacmi düşük olan veya yatırımcıların kâr realizasyonuna gittiği projeler yer aldı. Örneğin, Peanut the Squirrel (PNUT) son 24 saatte %8,2’lik düşüş yaşadı. Benzer şekilde Algorand (ALGO) da günlük bazda %7’lik değer kaybı yaşadı.

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para projeleri şu şekilde:

Peanut the Squirrel (PNUT): %8,2 Algorand (ALGO): %7,0 MANTRA (OM): %6,1 Kaspa (KAS): %6,0 Stellar (XLM): %5,7 Tezos (XTZ): %5,6 Render (RNDR): %5,4 Brett (BRETT): %5,2 Cardano (ADA): %4,8 The Graph (GRT): %4,5 Bonk (BONK): %4,5 Hedera (HBAR): %4,1

Genel Piyasa Görünümü

Bitcoin’in 98.310 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesi kripto para piyasasında yükseliş trendini tetikledi. Bitcoin’in toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,377 trilyon dolara kadar yükseldi.

Bu süreçte bazı projelerdeki olumlu haber akışı ve işlem hacmindeki artışların etkili olduğu görüldü. Uzmanlar kripto para piyasasında haftalardır devam eden yükseliş trendi nedeniyle yatırımcılara kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.