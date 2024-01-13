Kripto para piyasasında bu hafta spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla bir tarihe tanıklık ettik. Ancak şu an için spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması Bitcoin’den (BTC) çok Ethereum’a (ETH) fayda sağlamış gibi görünüyor.

Harika bir haftayı geride bıraktık…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. SEC, spot Bitcoin ETF’lerini 10 yılı aşkın süredir sürekli olarak reddediyordu. Dolayısıyla 10 Ocak’ta gece geç saatlerde SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi, kripto para topluluğunda coşkuyla karşılandı. Bu hafta, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların ana akımda benimsenmesi anlamında tarihi bir ana işarete diyor.

Her ne kadar SEC nihayet spot Bitcoin ETF’lerine onay verse de süreç oldukça yıpratıcıydı. Son 6 ayda spot Bitcoin ETF’lerine dair yüzlerce haber ve söylenti medyaya yansıdı. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından yaklaşık 24 saat önce SEC’in Twitter hesabı hack’lendi ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına dair sahte bir paylaşım yapıldı. Her ne kadar bu gelişme, Bitcoin’de küçük çaplı bir yükselişi tetiklese de SEC Başkanı Gary Gensler kısa süre içerisinde devreye girdi ve bu haberin gerçeği yansıtmadığını teyit etti.

10 Ocak Çarşamba günü saat 23:40 sularında gelen resmi onayın ardından SEC’in sitesi çöktü ve birçok kullanıcı SEC’in yayınladığı onay metnine ulaşamadı. Bu da kripto para piyasasında bir kargaşa yarattı.

11 Ocak Perşembe günü spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı ve gün sonunda 4 milyar doları aşkın toplam işlem hacmine ulaşıldı. Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı da 49.000 dolarla son 2 yılın zirvesine ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla kripto para piyasasında tarihi bir ana tanıklık etmemize rağmen Bitcoin (BTC) haftalık bazda %2,55 oranında değer kaybetti ve 42.550 dolar bandında işlem görüyor. Ancak hepsi bu kadarla da sınırlı değil.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı hafta BTC fiyatı yerine ETH fiyatı yükselişe geçti. Ethereum (ETH) haftalık bazda yaklaşık %14 değer kazandı. Doğal olarak bu gelişme yatırımcıların “Ethereum (ETH) neden yükseliyor” şeklinde düşünmesine yol açtı. Ethereum’daki (ETH) yükselişin ana nedeni spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olabilir.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentileri güçlendirdi. Hatta kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF başvurusu onaylanan BlackRock’ın aynı zamanda bir spot Ethereum ETF başvurusu da bulunuyor. BlackRock CEO’su Larry Fink 12 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylamasında büyük fayda gördüğünü belirtti.

Bu hafta ayrıca dünyanın en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’nin ihraççısı Circle, halka arz olma planlarını açıkladı.

Tüm bu önemli gelişmelerin, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına sadece birkaç ay kala gerçekleşmesi de önemli.

Piyasa Verileri:

Piyasa Değeri: 1,68 trilyon dolar | 24 Saatlik Hacim: 95 milyar dolar | BTC Hakimiyeti: %49,8

BTC: 42.679 dolar (-%6,92) | ETH: 2.549 dolar (-%3,92) | BNB: 299,89 (-%3,48)

Haftanın En Önemli Kripto Para Haberleri

ABD’de Spot Bitcoin ETF’leri Onaylandı: 10 yılı aşkın süredir devam eden bekleyişin ardından SEC, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak’ta gece geç saatlerde onaylandıktan sonra 11 Ocak 2024 tarihinde ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF’leri İlk Gününde 700.000 İşlemi Aştı ve 4 Milyar Dolarlık İşlem Hacmine Ulaştı: ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından ilk işlem günü oldukça hareketli geçti. Öyle ki spot Bitcoin ETF’leri ilk işlem gününde 4 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı.

SEC’in Twitter Hesabı Hack’lendi: Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından bir gün önce SEC’in Twitter hesabı hack’lendi. Dolandırıcılar SEC’in Twitter hesabından spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığına dair sahte bir haber paylaştı. Bu süreçte yüz milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

USDC’nin İhraççısı Circle ABD Halka Arzı İçin Başvuruda Bulundu: Dünyanın en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’nin ihraççısı Circle, halka arz olma planlarını açıkladı. Circle’ın halka arzına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Ripple’da (XRP) Önemli Güncelleme: Reuters’ta yer alan habere göre XRP’nin geliştiricisi Ripple, ilk yatırımcılarından ve çalışanlarından 285 milyon dolar değerinde hisse geri alımı yapacak. Bu kapsamda şirketin değerlemesi 11,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Fundstrat’a Göre BTC 5 Yıl İçerisinde 500.000 Dolara Yükselecek: Kripto para odaklı önde gelen araştırma şirketlerinden Fundstrat Global, Bitcoin’in önümüzdeki beş yıl içinde 500 bin dolarlık bir fiyata ulaşacağını öngörüyor. Fundstrat bu öngörüsünü spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasına dayandırıyor.