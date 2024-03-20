Son günlerde yaşanan sert düşüşlerin ardından kripto para piyasası toparlanıyor gibi görünüyor.

Son 24 saatlik zaman diliminde 60.900 dolar bandına gerileyen BTC bir miktar toparlanarak 63.000 doların üzerine yükseldi. Bazı işaretler, Bitcoin’deki toparlanmanın devam edebileceğini gösteriyor.

Son birkaç günde Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de sert fiyat düzeltmeleri kaydetti. Ancak bugün itibariyle birçoğu yönünü yeniden yukarıya çevirmiş durumda. Günlük bazda PEPE, ARB, OP, FET ve STRK gibi bazı kripto paralar çift haneli oranlarda değer kazandı.

Bitcoin’in Geleceği ve Yorumları

Bundan bir hafta önce Bitcoin’deki genel görünüm tamamen farklıydı. O dönemde Bitcoin yükseliş trendini sürdürerek neredeyse her gün yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirliyordu. Geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Bitcoin’in 73.740 dolara yükselmesiyle en son zirve belirlendi. Sonrasında Bitcoin sert bir fiyat düzeltmesine gitti.

Cuma günü Bitcoin 66.000 dolara kadar geriledi. Her ne kadar hafta sonu tekrar yükselişe geçmek için girişimlerde bulunsa da başarısız oldu. Bitcoin Pazartesi gününe yeni bir düşüşle merhaba dedi. Salı ve Çarşamba günü işler daha da kötüye gitti. Böylelikle Bitcoin iki haftadan uzun bir süre sonra ilk kez 61.000 doların altına geriledi.

Ancak son 24 saatte Bitcoin 60.900 dolar seviyesinde iyi bir tepki verdi ve yaklaşık 2.000 dolarlık artış yaşadı. Yine de haftalık bazda %14,2 oranında değer kaybeden Bitcoin’in piyasa değeri ise 1,236 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son birkaç günde altcoin’ler tıpkı Bitcoin gibi sert düşüşler yaşadı. Örneğin Ethereum 4.000 dolardan 3.200 doların altına geriledi. Ethereum son 24 saatte %0,1 oranında değer kaybederek 3.200 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

Son 24 saatte %4,3 oranında değer kazanan BNB yeniden piyasa değeri sıralamasında en büyük dördüncü varlık oldu. BNB şu anda 528 dolardan işlem görüyor.

son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar arasında %8,6 değer kaybeden Dogwifhat (WIF), %6 değer kaybeden Avalanche (AVAX) ve %3,5 oranında değer kaybeden OKB yer alıyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

Optimism (OP): %11,4 Pepe (PEPE): %11,3 Arbitrum (ARB): %10,7 Fetch.ai (FET): %10,4 Starknet (STRK): %10,2 Fantom (FTM): %9,1 Calestia (TIA): %9 KuCoin (KCS): %8,6 SingularityNET (AGIX): %8 Bonk Inu (BONK): %7,2

Yaşanan son yükselişlerin ardından kripto para piyasasının toplam değeri yeniden 2,5 trilyon doların üzerine yükseldi.