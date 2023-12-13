Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire, kripto para piyasasındaki yükseliş trendine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Jeremy Allaire’a göre BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu, teknolojik ilerlemeler ve düzenlemeler konusundaki gelişmeler, kripto para piyasasına duyulan güveni yeniden arttırıyor. Circle CEO’su Jeremy Allaire, Bitcoin’in (BTC) yatırımcıların gözünde bir değer saklama aracı ve cehenneme giden dünyada riskten korunma aracı olarak cazibesini arttırdığına inanıyor.

Salı günü CNBC’ye röportaj veren Jeremy Allaire, kripto para piyasasındaki yükselişin tetikleyicisi olarak gördüğü 3 faktörü açıkladı. Jeremy Allaire’nin açıkladığı bu üç katalizör, makroekonomik faktörlerden bağımsız.

Ayı Sezonu Sırasındaki Geliştirmeler

Jeremy Allaire’ye göre geride bıraktığımız yıl üst düzey kripto para platformlarının çöküşü, sektörün itibarına leke sürdü. Ancak bu süreçte yapılan geliştirmeler, kripto para piyasasının yeniden toparlanmasıyla sonuçlandı. Allaire o dönemde altyapıya önemli yatırımların yapıldığına dikkat çekti.

2022 yılındaki çöküşü, dot-com çöküşüne benzeten Circle CEO’su Jeremy Allaire, dot-com çöküşünden sonra 2002 yılında internet şirketlerinin yatırımcıların gözünde itibar kaybettiğini hatırlattı ve birkaç yıl sonra geniş bant ve mobil cihazların benimsenmesinde devasa bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Jeremy Allaire’ye göre BlackRock ve Fidelity gibi finans devlerinin kripto para sektörüne giriş yapması da yükselişe yol açan bir diğer önemli faktör. Aralarında BlackRock ve Fidelity’nin yer aldığı birçok varlık yönetim şirketi spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Analistler, Ocak ayı başlarında SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine inanıyor.

Spot Bitcoin ETF’leri aracılığıyla daha önce kripto paralarla daha önce hiç tanışmamış kurumların Bitcoin’e sermaye akıtmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Jeremy Allaire, herne kadar ABD kripto para düzenlemeleri konusunda diğer ülkelerin gerisinde kalsa da spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte bu durumun değişebileceğini öngörüyor.

Sözlerine son verirken Bitcoin’den “büyük bir dijital emtia” olarak bahseden Jeremy Allaire, Bitcoin’in, altın ve gümüşe alternatif olarak varlığını sürdüreceğini belirtti.