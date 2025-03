Bitcoin talebinin zayıflaması ve altcoinlerin güç kaybetmesiyle kripto piyasası, belirsizlik içinde yön arıyor.

Kripto analisti Aylo’ya göre piyasa şu anda “kimsenin olmak istemediği bir bölgede” sıkışmış durumda. Fiyatlar düşüş eğiliminde ve yeni boğa koşularını tetikleyecek güçlü etkenler oldukça nadir.

Here's how I am seeing things right now:

Crypto is kind of in no man's land. Things are down a lot, but there aren't too many clear bullish catalysts on the horizon that I'm aware of. Many underwater holders are still left to sell bounces.

We are lacking narratives and projects… pic.twitter.com/Nf6a74FCzj

— Aylo (@alpha_pls) March 19, 2025