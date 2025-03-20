Bitcoin talebinin zayıflaması ve altcoinlerin güç kaybetmesiyle kripto piyasası, belirsizlik içinde yön arıyor.

Durgunluk ve Zayıf Talep Piyasayı Baskılıyor

Kripto analisti Aylo’ya göre piyasa şu anda “kimsenin olmak istemediği bir bölgede” sıkışmış durumda. Fiyatlar düşüş eğiliminde ve yeni boğa koşularını tetikleyecek güçlü etkenler oldukça nadir.

Here's how I am seeing things right now: Crypto is kind of in no man's land. Things are down a lot, but there aren't too many clear bullish catalysts on the horizon that I'm aware of. Many underwater holders are still left to sell bounces. We are lacking narratives and projects… pic.twitter.com/Nf6a74FCzj — Aylo (@alpha_pls) March 19, 2025

Aylo, sosyal medya platformu X’te yaptığı uzun paylaşımda, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışında kripto piyasasının son dört yılda kayda değer bir büyüme yaşamadığını belirtti. İşlem hacimlerinin duraksadığını ve toplam piyasa değerinin anlamlı bir artış kaydedemediğini vurguladı.

Ayrıca, piyasada güçlü anlatıların ve gerçek fayda sağlayan projelerin eksikliğinin yatırımcı güvenini zayıflattığını ifade etti:

“İnsanların gerçekten inandığı (ve uzun vadeli tutmak istediği) projeler ve tokenler eksik.”

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju ise Bitcoin boğa döngüsünün sona ermiş olabileceği konusunda uyardı. Önümüzdeki 6 ila 12 ayın yatay ya da düşüş eğiliminde geçebileceğini belirtti.

Lider kripto para birimi Bitcoin, Ocak ayında gördüğü 109.000 dolarlık zirveden %23’ten fazla değer kaybetti. Likidite girişleri yavaşlarken, daha önce BTC satın alan yatırımcıların şimdi daha düşük fiyatlardan satış yapması piyasadaki düşüşü daha da derinleştiriyor.

Aylo’ya göre Bitcoin’in kaderi, küresel ekonomik gelişmelerle yakından bağlantılı. BTC’nin bağımsız bir yükseliş ivmesi yakalamakta zorlandığını belirten analist, altın gibi güvenli liman varlıklarının aksine kriptonun hâlâ kısa vadeli bir riskli yatırım olarak görüldüğünü söyledi. Ancak, altının 3.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirve yapması, Bitcoin için uzun vadede olumlu bir senaryo yaratabilir.

Öte yandan, CryptoQuant verileri, Bitcoin sahipleri arasında direnç oluştuğunu gösteriyor. BTC’yi 3 ila 6 aydır elinde tutan yatırımcıların sayısında artış yaşanıyor, bu da uzun vadeli yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına rağmen piyasaya güvenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kurumsal Benimseme ve Regülasyon Umut Veriyor

Piyasadaki durgunluğa rağmen bazı analistler, yaklaşan düzenlemelerin piyasaya ivme kazandırabileceğini düşünüyor.

Aylo’nun analizine yanıt veren merkeziyetsiz finans (DeFi) uzmanı Ignas, kurumsal yatırımcıların stratejilerini değiştirdiğini belirtti. Coinbase’in tokenize varlıklar için yeni KYC havuzları oluşturması ve Revolut ile PayPal gibi büyük şirketlerin stablecoin yatırımlarını artırması, kripto ekosisteminde dönüşüm yaşandığının işareti olarak gösteriliyor.

Ayrıca, ABD hükümetinin dijital varlıklara karşı daha ılımlı bir tutum sergilemeye başlaması, piyasanın yönünü belirleyebilir. Düzenlemelerin özellikle kaliteli projelere fayda sağlayabileceği düşünülse de, genel piyasa hareketliliğinin geleneksel finans piyasaları istikrar kazanmadan toparlanması zor görünüyor.