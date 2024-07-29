Ağustos ayı kripto paralar için nasıl geçecek?

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar için temmuz ayı epey hareketli geçti. ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, suikaste uğradı ve hafif yaralı kurtuldu. On yıl önce kapatılan borsa Mt. Gox, alacaklılarına geri ödeme yapmaya başladı. Almanya ve ABD gibi büyük ülkeler, el koydukları Bitcoin’leri sattı. ABD’de spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) işleme açıldı.

Peki kripto para piyasalarını ağustos ayında ne bekliyor. Önemli olay ve tarihlere göz atalım.

Kriptonun Ağustos Gündemi

Mt. Gox’un Bitcoin iade süreci: On yıldan uzun süre önce, Şubat 2014’te siber saldırıya uğrayan Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox, 850 bin BTC’nin çalındığı saldırı sonrası iflasını duyurmak zorunda kaldı. O tarihten beri geri ödeme planı üzerine çalışan Mt. Gox, temmuz ayında ödemelere başladı. Mt. Gox, Kraken ve Bitstamp üzerinde yürüttüğü geri ödeme sürecini tamamladı. Mt. Gox’un cüzdanında hala 6 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin ağustos ayında, Mt. Gox’un anlaştığı diğer üç borsa yoluyla iade edilmesi bekleniyor.

On yıldan uzun süre önce, Şubat 2014’te siber saldırıya uğrayan Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox, 850 bin BTC’nin çalındığı saldırı sonrası iflasını duyurmak zorunda kaldı. O tarihten beri geri ödeme planı üzerine çalışan Mt. Gox, temmuz ayında ödemelere başladı. Mt. Gox, Kraken ve Bitstamp üzerinde yürüttüğü geri ödeme sürecini tamamladı. Mt. Gox’un cüzdanında hala 6 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin ağustos ayında, Mt. Gox’un anlaştığı diğer üç borsa yoluyla iade edilmesi bekleniyor. Ripple-SEC davası: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) blockchain şirketi Ripple’a açtığı dava, neredeyse dört yıldır devam ediyor. XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia eden SEC, Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet arzıyla suçluyor. Davada yargılama aşaması bu yıl nisan ayında başladı. Konuyla yakından ilgilenen X kullanıcısı JackTheRippler, davaya bakan hakim Analisa Torres’in taraflardan gelen başvuruları değerlendirdiğini ve nihai karar üzerine düşündüğünü açıkladı. JackTheRippler’a göre davada bu ay karar çıkabilir.

🚨BREAKING: Judge Analisa Torres is in the middle of deliberations, trying to come up with a final judgement for the years-long case between the SEC and @Ripple this week! #XRP pic.twitter.com/Dn4S6tbqwf — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) July 29, 2024

13-14 Ağustos: Sektörün önde gelen etkinliklerinden biri olan ETHToronto, bu yıl 13-14 Ağustos’ta Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek. Vitalik Buterin’in yetiştiği ve Ethereum’u geliştirdiği yer olan Toronto, topluluk tarafından “ETH’nin doğum yeri” olarak da tanımlanıyor. Çok sayıda konferans ve hackathon’un gerçekleştirileceği etkinliğe Ethereum Kurucu Ortağı Anthony Di Iorio ve ether.fi Kurucu Ortağı Mike Silagadze gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Sektörün önde gelen etkinliklerinden biri olan ETHToronto, bu yıl 13-14 Ağustos’ta Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek. Vitalik Buterin’in yetiştiği ve Ethereum’u geliştirdiği yer olan Toronto, topluluk tarafından “ETH’nin doğum yeri” olarak da tanımlanıyor. Çok sayıda konferans ve hackathon’un gerçekleştirileceği etkinliğe Ethereum Kurucu Ortağı Anthony Di Iorio ve ether.fi Kurucu Ortağı Mike Silagadze gibi isimler konuşmacı olarak katılacak. 19-22 Ağustos: Ağustos ayının belki de en kritik tarihlerinden olan 19-22 Ağustos arasında Demokratik Parti, düzenlenecek kongre ile başkan adayını belirleyecek. Eski aday Joe Biden, Donald Trump’ın uğradığı başarısız suikast girişiminin ardından adaylıktan çekilmişti. Biden, yerine başkan yardımcısı Kamala Harris’i aday olarak önerdi. Harris’in kongrede aday gösterilmesi yüksek ihtimal gözüküyor. Kripto para topluluğu, sektöre sıcak yaklaşan Donald Trump etrafında toplanmış durumda.