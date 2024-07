Ağustos ayı kripto paralar için nasıl geçecek?

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar için temmuz ayı epey hareketli geçti. ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, suikaste uğradı ve hafif yaralı kurtuldu. On yıl önce kapatılan borsa Mt. Gox, alacaklılarına geri ödeme yapmaya başladı. Almanya ve ABD gibi büyük ülkeler, el koydukları Bitcoin’leri sattı. ABD’de spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) işleme açıldı.

Peki kripto para piyasalarını ağustos ayında ne bekliyor. Önemli olay ve tarihlere göz atalım.

🚨BREAKING: Judge Analisa Torres is in the middle of deliberations, trying to come up with a final judgement for the years-long case between the SEC and @Ripple this week! #XRP pic.twitter.com/Dn4S6tbqwf

— JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) July 29, 2024