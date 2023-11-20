2023 yılında yaşanan olumsuzluklar, risk sermayesi fonlarının kripto paralara yönelik ilgisini ve heyecanını azaltmadı.

Binance Research tarafından hazırlanan bir rapor, risk sermayesi fonlarının 2023 yılında en çok ilgi gösterdiği alanları gözler önüne seriyor. Risk sermayesi fonları blockchain oyunlarına yönelik yatırımlarda temkinli davranıyor. Ancak buna rağmen, blockchain oyunları, yapılan 87 yatırımla risk sermayesi fonlarının en çok ilgi gösterdiği alan olarak ilk sırada yer alıyor.

Geleneksel risk sermayedarlarının kripto para sektöründeki payı bu yıl %45’e yükseldi. Rapor, geleneksel risk sermayesi fonlarıyla web3 yatırımcıları arasındaki makasın kapandığına işaret ediyor. Bununla birlikte veriler, yatırımların genel olarak oyun ve altyapı projelerine odaklandığını gösteriyor.

Oyun Sektörüne İlgi Artıyor

2021 yılındaki boğa sezonu sırasında ve 2022 yılının başlarında risk sermayedarlarının yaptığı yatırımlarda ciddi artış yaşandı. Bu yatırımlar, 2022 yılının Nisan ayında 6,8 milyar dolara ulaştı. Bu, 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %361,8’lik önemli bir artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan çöküşler ve iflaslar neticesinde risk sermayesi yatırımlarında ciddi bir azalma yaşandı. Öyle ki 2022 yılının 3. çeyreğinde risk sermayesi fonları yalnızca 2,4 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Binance Research raporu, 2023 yılıyla birlikte risk sermayesi fonları tarafından yapılan yatırımların yeniden istikrar kazandığına işaret ediyor. Rapor, 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında özellikle oyun ve altyapı sektörlerindeki yatırımların sayısında artış görüldüğü gösteriyor.

Son 1 yıllık zaman diliminde risk sermayesi fonlarının en çok yatırım yaptığı alan 87 anlaşmayla oyun sektörü oldu. Her ne kadar oyun sektörü toplam yatırım konusunda da ilk sırada yer almasına rağmen anlaşma başına yapılan ortalama yatırım konusunda ise son sırada yer aldı.

Tüm bu veriler, risk sermayesi fonlarının blockchain oyunları alanında gelecek gördüğü anlamına geliyor. Bununla birlikte risk sermayesi fonları blockchain oyunlarına yönelik yatırımlarda temkinli kalmaya devam ediyor. Son birkaç çeyrekte risk sermayedarlarının yapay zeka ve veri alanlarına yaptığı yatırımlarda da artış görüldü. 2023 yılının son çeyreğinde risk sermayesi fonlarının ilgi gösterdiği alanlara DEX’ler de katıldı.

Coinbase Ventures İlk Sırada

Binance Research tarafından hazırlanan rapor, Pantera Capital, Dragonfly, Coinbase Ventures, a16z ve Polychain Capital gibi önde gelen risk sermayesi fonlarının kripto para sektöründe sıklıkla yatırım yaptığını gösteriyor. Özellikle Polychain Capital ve Coinbase Ventures ayrı ayrı 40’tan fazla anlaşmayla en çok yatırım yapan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bu, Polychain’in kurucusu Olaf Carlson-Wee’nin Coinbase’in ilk çalışanı ve eski Risk Başkanı olmasıyla ilgili olabilir.

Coinbase Ventures, risk sermayesi yatırımları konusunda DeFi’ye %33,3 ve altyapıya %39,2 pay ayırarak en çok yatırım yapan VC olarak ilk sırada yer aldı. Kripto para odaklı risk sermayesi fonları arasında nispeten yeni bir katılımcı olan DWF Labs ise yatırım faaliyetlerine 2022 yılının Ekim ayında başladı.

Coinbase Ventures’ın son bir yıllık zaman diliminde toplam 49 yatırım yaptığı dikkat çekiyor. Coinbase Ventures, daha küçük miktarda yatırımlar yaparak portföyünü çeşitlendirme stratejisini benimsiyor. a16z gibi diğer risk sermayesi fonları ise daha seçici davranarak projelere daha büyük miktarlarda yatırımlar yapmayı tercih ediyor.