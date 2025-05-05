Fransa’da, bir kripto para milyonerinin kaçırılan babası Paris banliyösündeki bir evde sağ olarak bulunarak kurtarıldı.

Polis kaynaklarına göre ismi açıklanmayan adam, Perşembe günü Paris merkezinde gündüz vakti dört maskeli adam tarafından bir teslimat minibüsüne zorla bindirilerek kaçırıldı.

Fransız medyası, mağdurun bir parmağının kesildiğini ve Cumartesi günü Paris’in güneyindeki Palaiseau kasabasındaki bir evde kurtarıldığını yazdı.

Polis olayla ilgili dört şüpheliyi gözaltına aldı. Bu olay, 2025 yılında Fransa’nın kripto para sektörüyle bağlantılı üçüncü adam kaçırma vakası oldu.

5 ila 7 Milyon Euro Arasında Fidye Talebi

Kaçırılan kişinin 50’li yaşlarda olduğu bildirildi. Le Parisien gazetesine göre kaçıranlar, adamın zengin oğlundan 5 ila 7 milyon euro (yaklaşık 185-259 milyon TL) arasında fidye talep etti.

Polis, zanlıların bulunduğu eve telefon sinyalleri sayesinde ulaştı. Gözaltına alınan dört şüphelinin sorgusu sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın ardından X’te yaptığı paylaşımda kurtarma çalışmalarındaki olağanüstü çalışmaları nedeniyle polis ekiplerini tebrik etti.

Önceki Olaylar: Kesilen Parmaklar ve Fidye Talepleri

Bu olay, Fransa’daki kripto para dünyasında yaşanan benzer üçüncü kaçırma vakası oldu. 2025 yılının Ocak ayında Dubai’de yaşayan bir kripto para fenomeninin babası Le Mans yakınlarında bir aracın bagajında sağ olarak bulundu.

Ocak ayı sonunda Ledger kripto firmasının kurucu ortağı David Balland ve eşi, evlerinde kaçırıldı. Kısa süre içinde kurtarıldılar ancak Balland’ın bir parmağı kesildi. Bu vakada da 10 milyon euro fidye istendi.

Altı Erkek ve Bir Kadın Tutuklandı

Fransa’daki bu adam kaçırma vakaları, kripto milyonerlerine ve influencer’lara yönelik fiziksel tehditlerin giderek arttığını gösteriyor. Yetkililer, özellikle kripto para sektöründeki yüksek profilli kişilere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.