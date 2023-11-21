Apple’a yeni bir toplu dava açıldı. Dava bu kez kripto para birimlerinin ödeme yöntemi olarak kullanımıyla ilgili. Toplu davada Apple’ın kripto para ödemelerine yönelik uyguladığı kısıtlamanın anti-tröst yasalarını ihlal ettiği savunuluyor.

Apple daha önce de kendi cihazları üzerindeki satın alımlarda rekabetçi olmayan kısıtlamalar uygulamakla suçlanmıştı. Bu konudaki en önemli örneklerden biri Epic Games’in Apple’a açtığı dava. 2021 yılında Epic Games’in Apple’a açtığı davayı kazanmasıyla birlikte uygulama geliştiricilerinin kullanıcılarına Apple Store dışında farklı ödeme seçenekleri sunmasının önü açılmıştı.

Rakip Ödeme Yöntemlerinin Kısıtlanması

Geride bıraktığımız Eylül ayında Apple, cihazları aracılığıyla rakip ödeme yöntemleri karşısında üstünlük kurmakla suçlandığı bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Benzer şekilde Avrupa Birliği’ndeki düzenleyiciler de Apple hakkında soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Kaliforniya’da Apple’a karşı yeni bir toplu dava açıldı. Bu davada Apple, alternatif ödeme yöntemi olarak kripto paralara ciddi kısıtlamalar uygulamakla suçlanıyor. Davacılar, Apple kullanıcılarının hiçbir geçerli alternatif olmaksızın, Apple’ın keyfi kararına bağlı olarak, hiçbir alternatif olmaksızın rutin olarak ödeme hizmetlerine uygulanan enflasyonist fiyat artışlarına maruz bırakıldığını savunuyor.

Kaliforniya’daki yeni toplu davaya göre Apple’ın sırasıyla Block ve PayPal tarafından işletilen eşler arası ödeme platformları CashApp ve Venmo ile rekabete aykırı anlaşmalar yaptığı iddia ediliyor. İlginç bir şekilde toplu davada PayPal ve Block’a yer verilmedi. Bu, davacıların söz konusu rekabet karşıtı anlaşmaların şartlarının PayPal ve Block’a zorla kabul ettirildiğine inandığının göstergesi olabilir. Sonuç olarak her iki şirketin de Apple tarafından anlaşmaya zorlanıp zorlanmadığına davaya başkanlık eden hakim karar verecek.

Toplu davada Apple ayrıca kripto paralarla ilgili uygulamaları App Store’dan kaldırmakla suçlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak Zeus Bitcoin cüzdanının App Store’dan kaldırılması örnek gösteriliyor. Apple daha önce de Jack Dorsey tarafından desteklenen sosyal medya platformu Damus’u, Bitcoin bahşişlerine olanak sağlaması nedeniyle App Store’dan kaldırmakla suçlamıştı. Ancak daha sonrasında Apple, Damus’un uygulama mağazasında kalmasına izin verdi.