Kripto para piyasasındaki düşüş trendi 10 Mayıs’ta derinleşti. BTC ve ETH gibi kripto paraların fiyatı neden düşüyor?

Bitcoin’in (BTC) liderlik ettiği kripto para piyasasında cuma günü düzeltmede yeni bir ayak başladı. CoinMarketCap verilerine göre BTC, son 24 saatte yüzde 2’ye yakın düşüş gösterdi ve 60 bin dolar bandına geriledi.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH) ise aynı süreçte yüzde 3’ten fazla düştü. ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.900 doların hemen üzerinden işlem görüyor.

En büyük 100 kripto para arasında yüzde 7,7 yükselen Toncoin (TON), yüzde 7,4 artan Injective (INJ), yüzde 6 yükselen Fantom (FTM), AKT ve stablecoin’ler hariç tüm kripto paralar değer kaybetmiş durumda. Peki kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin ETF’leri Kan Kaybediyor

ABD’de ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), BTC fiyatını halving öncesi rekora taşıyan başlıca etkenlerden oldu.

Şimdi ise yatırımcıların ETF’lerden kaçması, tam tersi etkide bulunarak BTC’yi aşağı yönde baskılıyor.

ETF’lerin genel anlamda net eksi vermesinin başlıca sorumlusu olan GBTC, bir süredir pozitif fon akışı kaydediyordu. Ancak bugün fondan çekilen BTC miktarı, önceki günlerde yatırılan değeri geçti. Böylece 10 Mayıs’ı ETF’ler yeniden net negatif akış ile kapatmış oldu.

60 Bin Dolar Sağlam Bir Destek Değil

Borsaların emir defteri verileri, Bitcoin için 60 bin dolarda mevcut durumda güçlü bir destek bulunmadığını gösteriyor.

Material Indicators verilerine göre, BTC için güçlü bir alım desteği ancak 58 bin dolarda görülüyor. Dolayısıyla destek çalışana kadar bu seviyeye gerilemesi ihtimal dahilinde.

Kripto para bu desteğe tutunamazsa, bir sonraki güçlü alıcı desteği 50-52 bin dolar aralığında bulunuyor.