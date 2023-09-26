Kripto para fenomeni canlı yayın yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ben Armstrong yayın sırasında çalındığını iddia ettiği Lamborghini marka otomobilini kurtarmaya çalışıyordu. Gwinnett County Şerif Departmanı da Ben Armstrong’un tutuklandığını doğruladı.

Kripto para topluluğunun ünlü isimlerinden Ben Armstrong, Lamborghini marka otomobilini çalan eski bir iş ortağıyla görüşmeye gittiği sırada canlı yayın açmıştı.

Ben Armstrong Canlı Yayında Tutuklandı

Daha önce BitBoy Crypto adıyla bilinen kripto para fenomeni Ben Armstrong, 25 Eylül akşamı gece geç saatlerde YouTube’da canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Ben Armstrong, YouTube’ta canlı yayın yaptığı sırada Lamborghini’sini çaldığını iddia ettiği eski iş arkadaşı Carlos Diaz’la yüzleşmeye gidiyordu.

I’ll be going live soon from a very special location on YouTube so get ready this is going to be good — Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 25, 2023

Söz konusu canlı yayın sırasında Ben Armstrong, kendi adına çıkardığı kripto para birimi BEN coin’i ABD Kongre Üyesi Maxine Waters ile ilişkilendiren bir teoriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu teori, BitBoy Crypto platformunun ana şirketi Hit Network’ün Ağustos ayında madde bağımlılığı ve çalışanları üzerindeki mali baskı uygulaması nedeniyle Ben Armstrong ile yollarını ayırmasının ardından ortaya atıldı.

Öte yandan Ben Armstrong’un tutuklandığı haberinin medyaya yansımasının ardından BEN token %20’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

Armstrong, eski iş ortağı Diaz ile Hit Network arasında bir bağlantı olduğunu iddia etti ve Diaz’ın kendisini ve kız arkadaşının ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Ben Armstrong, YouTube’daki canlı yayın sırasında dengesiz davranışlarının ölümle tehdit edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Canlı yayına devam ettiği sırada polis ekipleri tarafından durdurulan ve üzeri aranan Ben Armstrong’a üzerinde silah olup olmadığı soruldu. Ben Armstrong silahının üzerinde değil kamyonetinde olduğunu ifade etti.

Karısı ve aynı zamanda BitBoy Crypto’nun kurucu ortağı Cassie Wolfe’nin de kamyonetinde olduğunu belirten Ben Armstrong, eşinin yaptıklarından haberi olmadığını söyledi.

Olayın ardından Ben Armstrong’un YouTube’daki canlı yayın videosu kaldırıldı. Bununla birlikte bazıları, Ben Armstorng’un dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve gerçekten tutuklanmadığını iddia ediyor.