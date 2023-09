Kripto para fenomeni canlı yayın yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ben Armstrong yayın sırasında çalındığını iddia ettiği Lamborghini marka otomobilini kurtarmaya çalışıyordu. Gwinnett County Şerif Departmanı da Ben Armstrong’un tutuklandığını doğruladı.

Kripto para topluluğunun ünlü isimlerinden Ben Armstrong, Lamborghini marka otomobilini çalan eski bir iş ortağıyla görüşmeye gittiği sırada canlı yayın açmıştı.

Daha önce BitBoy Crypto adıyla bilinen kripto para fenomeni Ben Armstrong, 25 Eylül akşamı gece geç saatlerde YouTube’da canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Ben Armstrong, YouTube’ta canlı yayın yaptığı sırada Lamborghini’sini çaldığını iddia ettiği eski iş arkadaşı Carlos Diaz’la yüzleşmeye gidiyordu.

I’ll be going live soon from a very special location on YouTube so get ready this is going to be good

— Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 25, 2023