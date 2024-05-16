Kripto varlıklarla ilgili merakla beklenen kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler liderliğinde hazırlanan teklif, çarpıcı detaylar içeriyor.

19 maddeden oluşan kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasının ardından Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Güler, kanun teklifinde kripto varlık alanındaki cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımının yer aldığını söyledi.

Açıklamaya göre kanun teklifi yasalaşırsa Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto varlık platformlarının Sermaye Piyasası Kurumu’ndan (SPK) izin alması gerekecek. Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapıları konusunda ise yetki TÜBİTAK’ın olacak.

Kripto Paralar Vergilendirilecek mi?

Abdullah Güler, kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinde vergilendirme konusunun olmadığını söyledi. Güler, SPK için %1 ve TÜBİTAK için %1 olmak üzere toplamda %2’lik hizmet bedeli alınacağını söyledi.

Düzenleme yasalaşırsa, kripto varlıkların ihracı ve dağıtımına ilişkin kurallar SPK tarafından belirlenecek. Öte yandan kripto varlık platformlarındaki işlemlerin güvenliğini, şeffaflığını ve istikrarını olumsuz etkileyebilecek eylemler için de tedbir uygulanacak.

Öte yandan kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına dair usul ve esaslar da yine SPK tarafından belirlenecek.

Yurtışında Yerleşik Borsalar Kapatılacak

Abdullah Güler, Türkiye’de yasadışı bir şekilde faaliyet gösteren kurumlar konusunda SPK’nın yetkili olacağını söyledi. İzinsiz bir şekilde faaliyet gösterenler için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Düzenelemelere uyum kapsamında borsalara geçiş süreci tanınacak. Güler, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto varlık platformlarının 1 ay içerisinde SPK’ya başvuracağını söyledi. Başvurmayan platformların ise 3 ay içerisinde Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırması gerekecek.

FATF’ın Gri Listesinden Çıkmak için Son Adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda FATF’ın gri listesinden çıkmak için kripto para düzenlemelerinin TBMM’ye sunulacağını dile getirmişti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılında Türkiye’yi gri listeye almıştı. Tekrardan gri listeden çıkmak için harekete geçen Türkiye, gereken 40 standartın 39’unu karşılamıştı. Kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte son kriterin de yerine getirilmesi amaçlanıyor.