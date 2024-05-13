Bu hafta içerisinde AK Parti tarafından TBMM’ye sunulacak kripto varlıklara ilişkin düzenleme ile bu alanda faaliyet gösteren platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve denetimine tabi olacak.

Söz konusu kripto varlık düzenlemesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde hazırlandı. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte kripto varlık alanındaki denetimin ve güvenliğin arttırılması hedefleniyor.

Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre teklifin bu hafta içerisinde TBMM’ye sunulması öngörülüyor. Güler, düzenlemenin Türkiye’deki kripto varlık kullanıcılarının ve yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri minimize etmek amacıyla uluslararası emsallerine uygun olarak şekillendirildi.

Kripto varlık düzenlemesi kapsamında, alım satım platformları (borsalar vb.gibi) SPK tarafından lisanslanacak ve denetlenecek. Öte yandan müşterileri adına nakit/kripto varlık tutan platformlarla müşteriler arasındaki ilişki düzenlenecek, uygulanacak yaptırımlar ve cezalar belirlenecek.

Söz konusu düzenleme ayrıca blockchain ve kripto para teknolojileri geliştiren kişi ve kurumları da kapsıyor. Bu kapsamda kripto para ihraç etmek isteyen şirketlerin SPK’ya başvurarak izin alması gerekecek. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da blockchain oluşturma ve diğer ilgili araçların geliştirilmesini teşvik etmek üzere sürece dahil olacak.

CryptoPotato olarak daha geride bıraktığımız aylarda bildirdiğimiz üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkması için kripto varlık düzenlemesinin gerekli olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan söz konusu düzenlemenin kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin herhangi bir husus içerip içermediği ise henüz bilinmiyor.