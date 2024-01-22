Kripto para borsalarının Türkiye’de yaptığı reklamlara yönelik önemli düzenlemeler geleceği iddia ediliyor.

Türkiye’de “kripto varlık” olarak tanımlanan kripto paraların düzenlenmesine ilişkin çalışmalarda sona yaklaşılırken Donanımhaber, kripto para borsalarını yakından ilgilendiren bir reklam yasağı üzerinde çalışmalar yapıldığını bildirdi.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Türkiye’de kripto varlık düzenlemesinin çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte kısa bir süre önce ortaya atılan bir iddia ise bu düzenlemede kripto para borsalarını bekleyen ilginç bir yasaklamanın olabileceğini gösteriyor.

Habere göre yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye’de temsilcisi bulunan global kripto para borsalarının faaliyetleri kısıtlanacak. İddialara göre bu borsaların Türkiye’de reklam yayınlamasına, Türkçe paylaşım yapmasına ve e-mail iletişimlerime kısıtlama getirilecek.

Habere göre bu borsalar, Türkiye’deki iştirakleri üzerinden bu kısıtlamalardan muaf bir şekilde faaliyet gösterebilecek.

İddialara göre bu sayede global kripto para platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanması hedefleniyor. Öte yandan kendi isteğiyle global borsaları kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Kripto Para Düzenlemelerinde Son Durum Ne?

Bugün yani 22 Ocak tarihinde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) gündeminde kripto para düzenlemeleri de yer aldı. Toplantıda kripto para düzenleme taslağı ana gündem maddelerinden biri olarak yer aldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada kripto para düzenlemelerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır. Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır. Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada “Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek.” ifadelerine yer vermişti.