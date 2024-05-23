Kripto para teknik analizinde en sık hangi göstergeler kullanılıyor?

Diğer finansal varlık piyasalarında olduğu gibi, kripto para piyasalarında da analist ve yatırımcılar, teknik analizde pek çok gösterge kullanıyor. Bu göstergeler sayesinde yatırım yapmak istedikleri varlık ile ilgili mevcut trendler, destek ve direnç seviyeleri, hacim ve trend gücü gibi birçok konuda fikir edinebiliyorlar.

Peki kripto para teknik analizinde en çok hangi göstergeler kullanılıyor? Her şeyden önce gösterge ne demek?

Teknik analizde kullanılan başlıca göstergeleri sizler için derledik.

Teknik Gösterge Nedir?

Teknik gösterge, finans piyasalarında bir varlığın geçmiş ve güncel verilerini çizgi, bant veya mum gibi semboller ile grafiğe aktaran matematiksel hesaplamaları ifade eder.

Yatırımcılar teknik göstergeleri kullanarak varlığın satın almak için iyi bir durumda olup olmadığına karar verir.

Kullandıkları veri türüne göre iki gösterge türü bulunur. Gecikmeli göstergeler geçmiş fiyat verilerine dayalıdır, dolayısıyla zaten gerçekleşmiş trendler hakkında fikir verir.

Öncü göstergeler ise mevcut piyasa koşullarına dayalı olarak gelecek fiyat hareketleri hakkında veri sunar.

MACD

İngilizce’de “hareketli ortalama ıraksama yakınsama”nın kısaltması olan MACD, olası trend değişimlerini tespit etmek için iki hareketli ortalamayı kıyaslar.

Hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması, ivmenin azaldığına ve fiyatta düşüş yaşanabileceğine işaret eder. Ayrışma ise yükseliş sinyali olarak yorumlanır.

Öte yandan, MACD’ın verdiği sinyal ile kripto paranın güncel fiyatını kıyaslamak da faydalı olabilir. MACD düşüş sinyali verirken kriptonun fiyatının yükselmesi, yönünün yakında aşağı dönebileceğinin işareti olarak değerlendirilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

En temel göstergelerden biri olan göreceli güç endeksi, kripto paraların mevcut trenddeki ivmesinin gücünü ölçer ve bu gücü 0’dan 100’e puanlar.

RSI değerinin 50 puanın üzerinde olması, güncel trendin yükseliş olduğunu doğrular. Değer 50’nin aşağısındaysa hakim trendin düşüş olduğu şeklinde yorumlanır.

Göstergede ilgili kripto paranın fazla yükseldiği veya düştüğünü belirten belirli seviyeler de bulunur. RSI’ın 70 puanın üzerine çıkması, kriptonun fazla yükseldiğini gösterir ve yakında düzeltme yaşanabileceği anlamına gelir.

Endeksin 30 puanın altına gerilemesi ise varlığın fazla düştüğü ve yakında yükselmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirilir.

RSI’ın hangi fiyat seviyelerinde fazla yükseliş veya düşüş sinyali verdiğine dayalı olarak, ilgili kripto paranın güncel destek ve direnç seviyeleri de belirlenebilir.

Denge Hacmi (OBV)

Bu gösterge piyasadaki hacmi inceleyerek ve fiyat ile kıyaslayarak güncel trendleri belirleme ve doğrulamada kullanılır.

Göstergenin yükselmesi alım baskısı, düşmesi ise satış baskısı olarak yorumlanır. Güncel trendin OBV sinyaliyle olumlu olması, trendin geçerliliğini doğrular.

Bollinger Bantları (BB)

John Bollinger adlı teknik analist tarafından geliştirilen Bollinger bantları, finans piyasalarının en popüler göstergelerinden biri.

Gösterge, 20 dönemlik basit hareketli ortalamayı merkeze alarak bir fiyat aralığı oluşturur. Bu aralık iki bandın sınırladığı bir bölge şeklinde gözükür.

Bandın daralması varlığın bir süredir yatay seyrettiği ve yakında herhangi bir yöne kırılma yaşanabileceğine işaret eder.

Fiyatın üst banda yaklaşması satış sinyali, alt banda yaklaşması ise alım sinyalidir.