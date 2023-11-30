EAGRAG CRYPTO’dan yeni bir XRP fiyat tahmini geldi. Analist, 1 Kasım 2024 tarihinde 50 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Özet:

Piyasadaki son düşüşlere rağmen EAGRAG CRYPTO gibi analistler XRP konusunda iyimserliklerini sürdürüyor.

XRP fiyat tahminlerine bir yenisini ekleyen EAGRAG CRYPTO, 2024 yılının Kasım ayına kadar XRP’nin minimum 10 dolara, maksimum 50 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. EAGRAG CRYPTO’nun ortalama fiyat tahmini ise 30 dolar seviyesinde. Dark Defender ise teknik analiz göstergelerine bağlı olarak XRP fiyatının 2025 yılına kadar 11 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Her iki analist de XRP fiyatının gelecekte kayda değer fiyat artışları yaşacağını ve uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini düşünüyor.

Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

Son iki haftada %7 oranında değer kaybeden Ripple (XRP) fiyatı 0,60 dolar seviyesinde konsolide oluyor. Ancak buna rağmen analistler XRP için iyimser fiyat tahminleri yapmaya devam ediyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP’nin son iki aylık mumunu yeşil kapattığına dikkat çekti. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin Kasım ayındaki mum kapanışının da yeşil renkte olacağına inanıyor. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin bu mumu da yeşil renkte kapatmasının son derece önemli bir yükseliş işareti olacağını düşünüyor.

EAGRAG CRYPTO, XRP’nin önümüzdeki 5 aylık konsolidasyon sürecinin ardından 10 dolara yükselebileceği görüşünde. Analist bununla da yetinmeyerek XRP fiyatının 2024 yılının Kasım ayına kadar 50 dolara yükselebileceğini öngörüyor. EAGRAG CRYPTO konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

SABIRLI KALIN, bu iki hedefin ortalaması 30 dolara iniyor, size her zaman 27 dolarlık gizli hedefimi fısıldadığımı biliyorsunuz. Şükürler olsun ki görünen köy kılavuz istemez.

XRP Yükselişe mi Hazırlanıyor?

XRP’nin yükseliş trendine hazırlandığını öngören bir diğer analist ise Dark Deffender. Kripto para analisti kısa bir süre önce XRP’de üç kritik faktörün gerçekleşmesi durumunda varlığın fiyatının 2025 yılına kadar 11 dolara yükseleceğini öngördü.