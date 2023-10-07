Daha önce XRP için 1,40 dolarlık fiyat tahmininde bulunan EAGRAG CRYPTO bu fiyat tahminini 27 dolar olarak güncelledi.

Özet:

Analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 27 dolara yükselebileceğini öngördü. Analist bu öngörüsünü Ripple’ın SEC davasını kazanması ve sınır ötesi ödemelerdeki rolünün artması olaslıklarına dayandırdı.

EAGRAG CRYPTO, yatırımcılara olası piyasa düşüşlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Diğer analistler de son dönemde 1,40 dolar ile 500 dolar arasında değişen XRP fiyat tahminleri yaptı.

Ripple’ın İkinci Zaferi Sonrası Daha İyimser

Popüler Twitter analisti EAGRAG CRYPTO, Ripple’daki son gelişmeler nedeniyle XRP’nin 27 dolara yükselebileceğini öngördü. Hatırlanacağı üzere 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetmişti.

Analistler, düzenlemeler konusunda netlik sağlayan bu galibiyetin, XRP’de yükselişe yol açabilecek bir katalizör olduğuna inanıyor. Öte yandan EAGRAG CRYPTO, XRP’nin sınır ötesi ödemelerde giderek artan rolünün de yükselişi tetikleyebilecek bir diğer katalizör olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte analist, kripto para yatırımcılarını kripto para piyasasındaki olumsuz gidişat nedeniyle uyardı. EAGRAG CRYPTO, hem kripto para piyasasında hem de hisse senedi piyasalarında kripto para fiyatlarını etkileyebilecek %40 ile %50 arasında bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. EAGRAG CRYPTO bu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

27 dolarlık fiyat tahminimin kesinlikle arkasındayım. Ama “Anka Kuşu” lakaplı XRP’deki yükseliş trendinin test edilmesi için yaşanabilecek beklenmedik durumlara karşı da hazırlıklı olmalıyız.

EAGRAG CRYTO’nun 27 dolarlık XRP fiyat tahmininin gerçekleşmesi için Ripple’ın (XRP) şu anki fiyatının 50 kattan fazla artış yaşaması gerekiyor.

EGRAG CRYPTO’nun Önceki Fiyat Tahminleri

EAGRAG CRYPTO, bundan bir önceki XRP fiyat tahminini geride bıraktığımız Eylül ayında yapmıştı.

Twitter analisti EGRAG CRYPTO, Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelen 0,57 dolarlık fiyat seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti. EGRAG CRYPTO, XRP’nin bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarması durumunda %180’lik önemli bir yükseliş yaşayarak 1,40 dolara yükselebileceğini iddia etmişti.

Dark Defender ve Shannon Thorp da yakın geçmişte XRP fiyat tahmininde bulunan kripto para analistleri arasında yer alıyor. Dark Defender, XRP için 5,85 dolarlık fiyat öngörüsünde bulunurken Shannon Thorp ise 500 dolarlık nispeten astronomik olarak kabul edilebilecek bir XRP fiyat tahmini yaptı.

ChatGPT’nin XRP’nin gelecekteki fiyatına ilişkin düşüncelerini merak ediyorsanız, aşağıdaki medyaya tıklayarak CryptoPotato olarak hazırladığımız YouTube videosuna göz atabilirsiniz.

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