Kripto para analisti Don Alt, Bitcoin’in önümüzdeki birkaç yıl içerisinde astronomik bir yükseliş yaşayabilmesi için 32.000 doların üzerinde kalması gerektiğine inanıyor.

Özet:

Kripto para analisti Don Alt, Bitcoin’in 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının etkisiyle 100.000 dolara ve 2025-2026 yıllarında ise 110.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Don Alt, Bitcoin’in yeniden düşüş trendine girmemesi için 32.000 doların üzerinde kalması gerektiğini belirtiyor ve kısa vadeli riskler konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Borsalara gönderilen BTC miktarının son dönemde artması, olası bir satış baskısına işaret ediyor.

Bitcoin Ne Zaman 100.000 Dolara Yükselecek?

Bitcoin (BTC) fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana %150 oranında artış yaşadı. Bu etkileyici performans, birçok analist ve uzmanın dikkatini çekti. 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde önde gelen isimler tarafından yapılan birçok BTC fiyat tahminini ele aldık. Bu isimlere son olarak Don Alt katıldı.

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Kripto para analisti Don Alt, Bitcoin (BTC) için 100.000 dolarlık tahminde bulundu. Popüler YouTube kanalı Technical Roundup’ın sahibi Don Alt, Bitcoin’de (BTC) yaklaşan blok ödülü yarılanmasının yeni bir yükselişi tetikleyeceğine varlığın 100.000 doların üzerine yükselmesine yol açacağına inanıyor. Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Belki tekrar düşüşe geçmeden önce böyle bir şey yaparız – 2026 veya 2025’e doğru 90.000 dolar, 100.000 dolar veya 110.000 dolar beni şaşırtmaz.

Don Alt bununla birlikte kısa vadeli düşüşler konusunda uyarıyor. Analist, Bitcoin fiyatının yakın gelecekte düşüş yaşayabileceğini ve fiyatlarda hızlı dalgalanmalar meydana gelebileceğini düşünüyor.

Aylık grafik hala iyi görünüyor. İhtiyacınız olan tek şey bu alanda yani 32.000 dolarda tutunması. Bu alanda tutunamazsa, düşüş trendinin başlayacağı yer burasıdır.

Aşağıdaki medyaya tıklayarak diğer kripto para analistleri tarafından yapılan ilginç Bitcoin fiyat tahminlerine göz atabilirsiniz.

Bitcoin’de Zincir Üstü Veriler Ne Anlatıyor?

Bitcoin fiyatının, 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından yükselişe geçerek zirveye ulaşacağını öngören tek analist Don Alt değil. Robert Kiyosaki, Adam Back, Tom Lee, Pantera Capital ve Standard Chartered da Bitcoin’in 2024 yılında 100.000 doların üzerine yükseleceğini tahmin ediyor.

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Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre geride bıraktığımız hafta borsalara gönderilen BTC miktarı ciddi şekilde arttı. Yatırımcıların ve kullanıcıların gözetimsiz kripto para cüzdanlarından borsalara yönelmesi, piyasadaki satış baskısını arttıracağı için bir düşüş trendi işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Bitcoin’de açık faiz oranı da düşüşte. Bu da yakın gelecekte Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların ciddi şekilde azalacağı şeklinde yorumlanabilir.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4,74 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 43.090 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri yaşanan son yükselişlerle birlikte 843 milyar doların üzerine geri döndü. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,2 seviyesinde.