Kripto para opsiyonlu işlemlerinin vade günü geldi. Yılın dördüncü çeyreğinin ilk büyük etkinliği, kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?

Bugün 1 milyar dolar nominal değere sahip yaklaşık 17.400 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu haftaki vade sonu etkinliği, geride bıraktığımız hafta gerçekleşene kıyasla çok daha küçük. Bu nedenle bugünkü vade sonu etkinliğinin kripto para piyasasında büyük bir etki yaratması beklenmiyor.

Bu hafta vadesi dolan Bitcoin opsiyonları için put/call oranı 0,75 seviyesinde. Bu, vadesi dolan long opsiyonların, short opsiyonlardan daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte açık pozisyonlar yani henüz vade sonu tarihi gelmemiş olan opsiyonların değeri 70.000 dolar kullanım fiyatıyla 841 milyon dolar seviyesinde.

Her ne kadar 80.000 ve 90.000 dolar kullanım fiyatlarındaki açık pozisyonlar düşüş göstermiş olsa da, Deribit verilerine göre 100.000 dolar kullanım fiyatında hâlâ 968 milyon dolar açık pozisyon bulunuyor.

Kripto türev ürünleri sağlayıcısı Greeks Live konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Greeks Live, kripto para piyasasının çalkantılı bir döneme girdiğini belirtti:

Üçüncü çeyrek vade sonu etkinlikleri tamamlandı, ana vadeli implied volatility (IV) seviyeleri daha düşük seviyelerde ve bu hafta hâlâ büyük bir aşağı yönlü baskı var. Ancak tarihsel veriler Ekim ayının genellikle pozitif geçtiğini gösteriyor ve bu nedenle şu an alım yapmak için iyi bir fırsat olabilir.

Bitcoin’in yanı sıra bugün 119.000 Ethereum opsiyon sözleşmesinin de vadesi dolacak. Bu sözleşmelerin nominal değeri 282 milyon dolar seviyesinde. Bugün vadesi dolacak Ethereum opsiyonlarının put/call oranı ise 0,68 seviyesinde.

Sonuç olarak bugün Bitcoin ve Ethereum’da toplamda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Kripto Piyasasında Durum Ne?

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0,3 oranında azalarak 2,237 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasının toplam değeri Ekim ayı başından bu yana 200 milyar dolara varan değer kayıpları yaşadı. Bu da kripto para piyasasının Ekim aylarını yükselişlerde geçirdiğine yönelik Uptober beklentilerini en azından şimdilik boşa çıkardı. Bu nedenle kripto para topluluğunda 2024 yılının Ekim ayı “Slumptember” olarak adlandırılıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 3 Ekim Perşembe günü 59.950 dolara kadar geriledi. 4 Ekim Cuma günü Asya seansı sırasında bir miktar toparlanan Bitcoin yeniden 61.000 doları aştı. CoinGecko’ya göre son 24 saatte %2,3 oranında değer kazanan Bitcoin 61.600 dolar bandında işlem görüyor.