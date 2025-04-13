ABD Başkanı Donald Trump, 10 Nisan’da yürürlüğe giren yasayla, ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) “DeFi Broker Kuralı” olarak bilinen tartışmalı düzenlemesini iptal etti.

Bu adım, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına yönelik vergi raporlama zorunluluğunun önüne geçti.

Cumhuriyetçi Temsilci Mike Carey tarafından sunulan ve Teksas Senatörü Ted Cruz’un desteklediği yasa, Kongre İnceleme Yasası (CRA) aracılığıyla 2024 sonunda kabul edilen düzenlemeyi geri aldı. Böylece, benzer düzenlemelerin tekrar gündeme gelmesi için yeni bir yasal süreç gerekecek.

IRS’nin Genişleyen Tanımı Geri Çekildi

İptal edilen düzenleme, “broker” tanımını oldukça genişletmeyi hedefliyordu. Buna göre, kullanıcıların kendi varlıklarını kontrol ettiği cüzdan geliştiricileri ve merkeziyetsiz uygulamalar da artık aracı olarak değerlendirilecekti. Bu tür platformlar, kullanıcılar arasında doğrudan dijital varlık takası yapılmasına imkân tanıyor.

Kuralın kökeni, 2021’de kabul edilen Altyapı Yatırımı ve İstihdam Yasası’na dayanıyordu. Amaç, vergi kaçaklarını önlemekti. Ancak uygulamanın 2027’de yürürlüğe girmesi planlanmasına rağmen, sektörden yoğun tepki gelmişti.

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Eleştiriler, DeFi sistemlerinin yapısı gereği kullanıcı bilgisi toplamaması nedeniyle IRS standartlarına teknik olarak uyamayacağını savunuyordu. Uzmanlar ayrıca bu tür baskıcı uygulamaların, geliştiricilerin ve şirketlerin daha esnek ülkelerde faaliyet göstermeye yönelmesine yol açacağını belirtiyordu.

Trump ve Cumhuriyetçilerden Kriptoya Yeşil Işık

Temsilci Carey, yasa iptalini hem kullanıcı mahremiyeti hem de inovasyon adına bir zafer olarak nitelendirdi. Trump’ın desteğini de “kripto dostu” politikalarının bir devamı olarak şu sözlerler yorumladı:

“Bu düzenleme, hem Amerikan inovasyonuna hem de sıradan vatandaşların gizliliğine zarar veriyordu. IRS’yi vergi döneminde altından kalkamayacağı bir yükle baş başa bırakacaktı. Başkan Trump’a ve Kripto Danışmanı David Sacks’a bu konudaki liderlikleri için teşekkür ederim.”